Léto záchranářů příliš „prázdninové“ nebylo

Benešov – Vstup do krajské hokejové ligy se s týdenním předstihem ujali Lvi z Benešova a Žabonosy (předehrávka z 28. září). Zápas se více vydařil domácím, kteří na Žabáky umí a neprohráli s nimi ani třetí vzájemné utkání. Jednoznačné utkání to nebylo, Lvi se chvílemi dosti natrápili, což potvrdil i trenér Pavel Dvořák. „Byl to klasický první zápas v sezoně. Málo jsme bruslili, bylo to upracované, působili jsme unaveně a ospale a asi nám neprospělo darování krve (ve čtvrtek 7. 9., asi dvacet hokejistů Benešova darovalo krev v benešovské nemocnici),“ povzdechl si kouč a poznamenal: „Zaplať pánbu, že se to výsledkově povedlo, když bylo vítězství utrápené a pomohly nám přesilovky.“