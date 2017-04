Legendární lokomotiva bardotka sveze nadšence

Posázaví – Výletníky i nadšence začne od soboty 28. dubna vozit na trati Posázavského pacifiku legendární lokomotiva řady 749, které se přezdívá bardotka nebo zamračená.

Lokomotivy a hnací vozidla mají svá jména - Zamračená nebo Bardotka.Foto: Deník/Roman Nešetřil

„Tyto lokomotivy už České dráhy pravidelně do provozu nenasazují, zaskakují jen výjimečně. Nyní se ale podaří vrátit tuto unikátní lokomotivu do pravidelného provozu o víkendech na trati v Posázaví,“ uvedl tiskový mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Právě v sobotu při její první jízdě budou mít cestující možnost si ji také detailně prohlédnout po příjezdu do Čerčan.

Bardotka bude jezdit v čele osobních vlaků vždy v sobotu, neděli a o svátcích z Prahy přes Vrané nad Vltavou, Davli a Týnec nad Sázavou do Čerčan. Z pražského, hlavního nádraží bude odjíždět v 9.22, do Čerčan přijede v 11.06. Na zpáteční cestu se vydá v 15.36.