Zjistí, zda lidé chudnou nebo bohatnou

Benešovsko – Na železniční trati do jižních Čech jsou od pondělí 13. do pátku 17. února denní výluky s přestupováním cestujících z autobusů do vlakových souprav. Kvůli omezení provozu u Veselí nad Lužnicí mohou do Benešova přijet mezi 10. a 17. hodinou rychlíkové spoje zpožděné.