Zemědělci si současné počasí pochvalují

Benešovsko - Sníh zemědělce potěšil, sadařům však dělá vrásky.

„Zima je pro nás ideální. Zem je pokrytá sněhem a to polím svědčí. Sníh je chrání před mrazem a přeji si, aby to vydrželo minimálně do konce února, nejlépe do začátku března," řekl Rudolf Kučera z benešovské Agrární komory. „Dostatek sněhu znamená pro pole zajištění vláhy. Jen je potřeba, aby neodtál a neodtekl z nich moc rychle. To by bylo špatné, protože před případnými mrazy by nebyly plodiny chráněné," vysvětlil ředitel.

„Ale konec března už zase zemědělci potřebují sušší, aby mohli vyjet do polí na jarní práce," poznamenal Rudolf Kučera. Kolik ozimů je na Benešovsku, Voticku a Vlašimsku zasetých, však pobočka Agrární komory neví. „Vedli jsme tady statistiku a měli přehled. Pracoviště ale bylo před lety zrušené, tak nyní můžeme jen odhadovat," dodal ředitel.

Ovocnáři ale mají starosti. „Jak stromky přežily zimu, uvidíme až na jaře, jestli začnou pukat. To, co je přikryté sněhem nebo obalené textilií či papírem, by mělo vydržet," vysvětlila Jiřina Padevětová z ovocné školky školního statku Středočeského kraje. „Jabloně a hrušně mrazy přežívají bez újmy, horší to bude s meruňkami a broskvoněmi. Angrešty zimu snáší," upřesnila ovocnářka.

Sadaři nyní roubují různé druhy ovocných stromků a rozehřívají ohněm zem pro jejich sadbu. „Náchylnější druhy stromků a keřů máme ve sklepě, kde teplota neklesne pod plus 3 °C. Ze sklepa je budeme stěhovat do školky, až se oteplí," doplnila Jiřina Padevětová z benešovské ovocné školky.

Farmář Josef Musil chodí kontrolovat a přikrmovat stádo krav do ohrady na pastvině několikrát denně. „Je to odolné plemeno Simentál, které vykazuje vysoký výkonový potenciál při produkci mléka a masa. Mrazy mu nevadí a za celou dobu, co je máme venku, nedošlo u krav k žádnému vážnému onemocnění z důvodu nízkých teplot, nebo dokonce k úhynu," objasnil Josef Musil. „Měli jsme s nimi opačný problém ve vedrech, než se naučily chodit do stínu. Ležely na sluníčku a přehřívaly se," dodal farmář.