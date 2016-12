Z Benešova vyjíždí do Prahy více zastávkových vlaků

Benešovsko – Vlakové osobní spoje Českých drah na trati 221, které do soboty končily ve Strančicích, jezdí od neděle až do Benešova. Cestující tak získají častější spojení s metropolí. Na trati z Prahy do Tábora začaly jezdit expresy, které sice v Benešově nestaví, ale převzaly část dálkové frekvence. Tím se pro cestující z a do Benešova i Olbramovic uvolnilo v klasických rychlících více místa k sezení.

Soupravy patrových jednotek východoněmecké výroby budou vybavené řídícím stanovištěm, což umožní rychlejší obrat na zpáteční spoj, kdy jí lokomotiva potlačí.Foto: Deník/ Ladislav Jerie

Časové polohy osobních vlaků jsou na páteřní trati, zejména v úseku tratě 220 Benešov – Tábor, výrazně posunuté. Ke zvýšení cestovního komfortu mezi Benešovem a Prahou přispěl také přidaný pár spěšných vlaků Arriva. Na Vlašimce (trať 222 Benešov – Trhový Štěpánov) motoráky dojíždí do Benešova vzhledem k jiným časovým polohám rychlíků o 5 až 60 minut jinak, než jezdily ve starém grafikonu. Poslední večerní spoj z Benešova bude rozdělený na dvě varianty. Od pondělí do čtvrtka odjíždí ve 22.14, v pátek a o víkendech o 30 minut později pro lepší návrat z kulturních akci od nového rychlíku z Prahy, který jede po 22. hodině. Mezi Čerčany a Sázavou jezdí nové vlakové spoje Čerčany – Od nového jízdního řádu vyjíždí do Sázavy nové spoje. V pracovních dnech v 6.33, v sobotu ve 21.03 a o víkendech i ve 23.03, který končí až v Ledečku. Ten se v neděli ráno vrací do Sázavy, odkud 4.24 pokračuje od Čerčan. Další jede v pracovních dnech v 8.22 a v sobotu ve 22.16. Letní vlak v 10.14 z Čerčan do Zruče nad Sázavou pojede v sobotu celoročně. O letních sobotách vyjede z Prahy spoj, který v 8.09 pokračuje z Čerčan do Světlé nad Sázavou. Zrekonstruovaná patrová souprava se objeví o víkendech na nejvytíženějších spojích Na nejvytíženějších spojích linky S8 z Prahy přes Vrané nad Vltavou do Čerčan se s novým jízdním řádem objeví první souprava sestavená z rekonstruovaných patrových vozů. Nejpozději do konce ledna vyjede na tuto trasu i druhá souprava. Obě doplní ještě řídící vůz s klimatizací a oddílem první třídy. „Zrekonstruovali jsme patrové vozy, budou jezdit o víkendech na Posázavském Pacifiku a v pracovních dnech ráno se s nimi cestující potkají na lince z Prahy do Berouna," uvedl Alois Kašpar, ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah. Modernizované patrové vozy mají rekonstruované a textilem čalouněné sedačky, obnovené obložení stěn, rekonstruované WC a dosazené nové předsuvné dveře snadno ovládané tlačítky, centrálně zavírané a za jízdy blokované. Úplnou novinkou v pražské příměstské dopravě jsou elektrické zásuvky 230 V a konektory USB pro napájení přenosné elektroniky cestujících, například mobilních telefonů nebo notebooků. Jejich uživatelé budou moci navíc využívat bezplatné Wi-Fi připojení k internetu. Mezi Čerčany a Týncem nad Sázavou posílí vlakové spojení o letních víkendech od června do srpna nový pár vlaků. Z Čerčan odjede v 9.15 a vrací se v 10.09. Odstraní se tak tříhodinové mezera mezi spoji.

Autor: Ladislav Jerie