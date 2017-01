Vzrostlé stromy u historické aleje utlačují malé lípy

Vrchotovy Janovice - Městys zdárně završil obnovu lipové aleje u silnice ke Křešicím, která je významným krajinným prvkem, ale radnice musí řešit jinou potíž. Nově vysazené lipové odrostky, kterými byla odbornou firmou po prořezávce poškozených kmenů původních lip alej doplněná, jsou utlačované vzrostlými živelně rostoucími dřevinami v nivě Janovického potoka.

Vrchotovy Janovice zdárně završily obnovu historické aleje k zámku.Foto: Deník/ Ladislav Jerie

Okrajová část břehového porostu mezi potokem a silnicí nebyla cíleně zasazená, roste značně živelně a z důvodu výhodnějších světelných podmínek se čtyři olše, lípa i střemcha vychylují směrem k silnici a mladé stromky zastiňují. Tím u nich při růstu dochází k deformacím větviček.

„Nežádoucí stromy pracovníci obce vyřežou do konce vegetačního klidu, to znamená do konce března," vysvětlila Marcela Čedíková, starostka Vrchotových Janovic. „Už v průběhu obnovy aleje asi 26 sazenic lip uhynulo a firma je musela obměnit. Naší povinností je o zregenerovanou alej pečovat," upřesnila starostka.

Odstraněním překážejících stromů od potoka nebude porušená ekologicko stabilizační funkce krajiny, tak náhradní výsadbu úřad povolující kácení čtyř olší s obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 53, 50, 90 a 86 cm, jedné lípy s obvodem kmene 55 cm a střemchy s obvodem kmene 48 cm, nenařizuje.

Historická lipová alej od křižovatky se silnicí Olbramovice – Sedlčany k zadní bráně zámeckého parku se před postupnou prořezávkou stromů podrobila důkladnému dendrologickému průzkumu, který odhalil větší narušení kmenů, než se původně očekávalo.