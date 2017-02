Vlaky opět kvůli závadě jezdí po jedné traťové koleji

Benešov – Osobní vlaky z Benešova linky S9 dojíždí v pátek 10. února na pražské hlavní nádraží z Hostivaře odklonem přes Malešice a Libeň. Tak, jako ve čtvrtek.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Ladislav Jerie

Důvodem je technická závada na jedné z traťových kolejí mezi Hostivaří a Vršovicemi, jejíž odstranění bude trvat přibližně do 15 hodin. Spoje mohou nabrat ve zmíněném úseku až 10 minut zpoždění.

Cestující do stanice Praha-Vršovice mohou použít ze stanice Praha-Hostivař vlaky R 724, Ex 534, R 722, R 720, R 718, R 716, R 714, které zde mimořádně zastaví. V úseku Praha-Hostivař - Praha hl.n. platí jízdní doklady Pražské integrované dopravy. Do Strašnic mohou jet z Hostivaře autobusem nebo tramvají.