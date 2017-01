Turnaj posloužil na protažení po svátcích

Benešovský Dům dětí a mládeže v Poštovní ulici neutichl ani o víkendu. V sobotu odpoledne se v něm odehrál novoroční turnaj rodinných týmů ve stolním tenise, který plynule navázal na mnohaletou tradici vánočních klání.

Do turnaje se mohli přihlásit spolu s dětmi dospělí, u nichž nezáleželo na věku ani pohlaví. Stejně tak nebyli do kategorií rozdělení malí hráči. Pokud by se jich v sobotu sešlo více, měli by věkové kategorie.

Ale vzhledem ke sněhové nadílce a příznivému počasí pro sáňkování, bobování, bruslení, lyžování nebo stavění sněhulákům další dělení mladých sportovců nebylo potřeba.

Ping-pongový turnaj se tělocvičně DDM hrál systémem každého s každým na tři malé vítězné sety do 11 bodů. Děti zvlášť a dospělí také zvlášť. Po sečtení umístění byl vyhlášený vítězný tým Patrika a Martina Vosátkových z Benešova. Mladší sportovec si po převzetí medaile vybral odměnu a pak si ještě zahrál se staršími soupeři.

Pozměnili termín turnaje

První novoroční turnaj v ping - pongu připravila v Domě dětí a mládeže Ivana Růžičková.

Jak je dlouhá tradice rodinných turnajů v DDM?

Tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise připravujeme 16 let. Letos poprvé jsme ho zorganizovali jako novoroční, protože vánočních akcí je moc.

Co vyhraje vítězný tým?

Sice jede o sport, ale hlavním cílem je, aby si rodiče udělali čas na aktivní odpoledne a děti netrávily hodiny televize nebo PC.

ANKETA: Jak dlouho hrajete?

Josef Kahoun, Louňovice pod Blaníkem: Hraji stolní tenis hodně dlouho, už 56 let. Jsem tady v DDM s vnukem, ale učíme se a trénujeme spolu nepravidelně.

Patrik Vosátka, Benešov: Asi rok. Trénuji občas tady, ve škole ne, tam nemáme stůl. Dřív jsem jezdil, asi půl roku, trénovat do Vlašimi, ale potom jsem odešel.