Rychlíky od Tábora mohou přijet do Benešova zpožděné

Benešovsko – Na železniční trati do jižních Čech jsou od pondělí 13. do pátku 17. února denní výluky s přestupováním cestujících z autobusů do vlakových souprav. Kvůli omezení provozu u Veselí nad Lužnicí mohou do Benešova přijet mezi 10. a 17. hodinou rychlíkové spoje zpožděné.

dnes 06:54 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Ladislav Jerie

Přestože náhradní autobusy vyjíždějí z jihočeské metropole dříve, než je pravidelný odjezd podle vlakového jízdního řádu. Zpoždění si vlaky mohou přenést i na úsek do Prahy, kde je omezení provozu v pracovních dnech mezi Strančicemi a Říčany. Ve stejné době tam spoje v obou směrech jezdí střídavě jen po jedné traťové koleji. Dále se v pondělí 20. února uskuteční přerušení provozu u Tábora, kde budou nahrazené autobusy všechny osobní vlaky do Veselí nad Lužnicí. Cestující z rychlíků převeze náhradní doprava mezi Planou nad Lužnicí a Soběslaví. U této výluky předpokládá národní dopravce zpoždění odjezdu rychlíků za vyloučeným úsekem až dvacet minut. „Při té první výluce v týdnu mají rychlíky od Tábora šanci zpoždění dohnat, ale u té druhé v pondělí 20. února ho těžko do Benešova zkrátí. Navíc se asi přenese i na osobní vlaky, které pravidelně odjíždí hned za rychlíky," konstatoval Antonín Prchlík z doprovodu osobních vlaků. Chystají rekonstrukci nadjezdu u Bystřice Navíc od pondělí 20. do středy 23. února vždy dopoledne na hodinu a půl bude vyloučená jedna z traťových kolejí mezi Benešovem a Olbramovicemi. V té době budou elektromontéři nad oběma traťovými kolejemi vytvářet neutrální trolejové pole, tím že ho odpojí a izolují od sousední troleje. Důvodem je připravovaná celková rekonstrukce mostu silnice z Bystřice do Nesvačil, překlenujícího kromě tratě Benešov - Tábor také hlavní silnici I/3 Praha – Tábor. Oprava silničního nadjezdu, na němž bude vyloučený automobilový provoz, má trvat přes osm měsíců.

Autor: Ladislav Jerie