Krátké zprávy z regionu pro zimní večery

Výluky do Prahy pokračují

Benešovsko – Ne všechny vlaky z regionu kvůli výluce ve vinohradských tunelech dojíždí na hlavní nádraží, případně jedou odklonem přes Malešice a Libeň, kde nestaví. Omezení trvá do středy 7. února. Všechny vlaky z Čerčan přes Týnec nad Sázavou a Vrané nad Vltavou končí ve Vršovicích, odkud také vyjíždí zpáteční spoje. K cestě do centra Prahy použijí cestující dalších vlakových spojů z tratě Benešov - Praha. Z ní vybrané spoje vyjíždějící ze Strančic odbočují v Hostivaři odklonem mimo zastávku Strašnice. Stejnou trasou jedou i tři odpolední spěšně vlaky Arriva. Další výluka je v pracovních dnech mezi stanicemi Strančice a Říčany, kde vlaky do 17. února jezdí po jedné z traťových kolejí a mohou být zpožděné asi 10 minut. (laj)

Hasiči obsadí sokolovnu

Neveklov – Regionální kapela Profil v pátek 3. února zahraje k tanci i poslechu v sokolovně hasičům při jejich tradičním plesu, který začíná ve 20 hodin. Pořadatelem je místní sbor. (laj)

Psycholog navštíví školku

Maršovice – Dětský psycholog Václav Mertin rodičům předškoláků i dětí, které zápis do mateřské školy teprve čeká, objasní při besedě vztahy mezi sourozenci, vztahy jedinců v dětské skupině a sociální role. O sociálním vývoji předškolního dítěte Václav Mertin, který pracuje na katedře psychologie FF UK v Praze, má 35 let praxi v pedagogicko-psychologické poradně a je autorem mnoha odborných knih, pohovoří v Mateřské škole Maršovice 16. února v 15 hodin. (laj)

Otcové provedou učitelky

Votice – Unie rodičů při ZŠ a MŠ Votice a ZŠ Olbramovice finišuje s přípravou školního plesu, který se uskuteční v sokolovně v pátek 3. února. „Při plese se odehraje stužkování deváťáků. Předtančení provede taneční škola Blanky Takáčové a vystoupí Acrobatic Cheer Leaders," informovala ředitelka Zuzana Bukovská. K tanci a poslechu zahraje skupina Unigena od 19 hodin. (laj)

Osada se změnou trasy neuspěla

Šebáňovice – Požadavku obyvatel osady u Vrchotových Janovic, aby připravovaná dálnice D3 byla trasovaná dál od domů a navrhovaná protihluková stěna prodloužená, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nevyhoví. „Byla kvůli tomu schůze a podepisovali jsme petici," uvedl Josef Hájek. „Posun trasy D3 o 90 metrů by byl vzhledem k terénu velmi problematický a rozsáhlý zásah," vysvětlil Tomáš Gross, ředitel závodu Praha ŘSD. Posun trasy by se projevil v několikakilometrovém úseku zásahem do lokálních biocenter. (laj)

Pro děti mají nové kurzy

Benešov – Mateřské centrum Hvězdička připravuje na středu 1. února první lekci tanečního kroužku pro děti od 3 do 6 let. Děti začnou tancovat sestavy s jednoduchou choreografií. Taneční a pohybová průprava se odehraje v tělocvičně v objektu restaurace Zelený strom vedle polikliniky na Malém náměstí od 15 hodin. O hodinu později se starší děti od 5 do 15 let hravou formou seznámí se sebeobranou, strečinkem a posilováním. Metodika bojových her pro děti je navržená tak, aby nebyly přetěžované jednostranným drilem a zábavnou formou se rozvíjely v síle, obratnosti a rychlosti. Zdatnější z nich mohou postoupit do hodin okinawského karate. (laj)

Rodiče se poučí v kině

Votice – Kurz efektivního rodičovství se uskuteční v bývalém kině v Husově ulici v úterý 31. ledna od 16 hodin pod záštitou Rodinného centra Oříšek. (laj)

Pohár získají přípravky v hale

Bystřice – Sportovní hala poskytne zázemí pro sedmý ročník futsalového turnaje přípravek o pohár města Bystřice. Duely se uskuteční v sobotu 11. února. (laj)

Kravám mráz a sníh nevadí

Benešovsko – Farmář Josef Musil chodí kontrolovat a přikrmovat stádo krav do ohrady na pastvině několikrát denně. „Je to odolné plemeno Simentál, které vykazuje vysoký výkonový potenciál při produkci mléka a masa. Mrazy mu nevadí a za celou dobu, co je máme venku, nedošlo u krav k žádnému vážnému onemocnění z důvodu nízkých teplot, nebo dokonce k úhynu," objasnil Josef Musil. „Měli jsme s nimi opačný problém ve vedrech, než se naučily chodit do stínu. Ležely na sluníčku a přehřívaly se," zavzpomínal farmář. (laj)

Budku otočí jen za peníze

Benešovsko – Negativní zkušenosti s telefonní budkou má Michal Jiráček ze Sedlečka. Veřejný telefon je umístěný na jeho pozemku. „Údajně se na budku váže věcné břemeno, ale doklad o tom jsem nikdy neviděl. Chtěl jsem, aby telefonní společnost budku přemístila jinam. Řekli, že klidně, ale že to zaplatím. Takhle si pozemek nemůžu upravit ani oplotit, protože telefon musí být veřejně přístupný," popsal peripetie Michal Jiráček. „Tak jsem chtěl, aby ji alespoň otočili do cesty. Zase bych to zaplatil," povzdechl si majitel provozovny. „Telefon stejně nikdo nevyužívá. Jen si do ní občas mládež chodí zakouřit trávu. Už to neřeším, stejně prý má budka do roku 2018 skončit," dodal Michal Jiráček. (laj)

Silnici ohrožují staré budovy

Teplýšovice – Silnice v místní části Čeňovice je kvůli dezolátnímu stavu zemědělských budov v její blízkosti, které ohrožují bezpečnost silničního provozu, ve stometrovém úseku uzavřená. Obousměrná objížďka vede přes Střížkov, Věřice a Kochánov. Uzavírka potrvá předběžně do konce letošního roku, do doby jejich opravy nebo případné demolice. (laj)

Ochotníci procestují region

Popovice – Divadelní soubor při TJ Sokol na pódiu hostince Pod Hrází v sobotu 28. ledna uvedl od 19 hodin veselohru Zapeklitá komedie aneb kdosi brousí na Paďousi. Příští pátek 3. a v sobotu 4. února se ochotníci představí v radničním sále v Jankově, další víkend ve Struhařově a v sobotu 18. února v multifunkčním centru ve Voticích. (laj)

Kraj další posuzování nežádá

Benešovsko – Středočeský kraj nepožaduje další posuzování stavby obchvatu silnice I/3 Praha – Tábor kolem Olbramovic a rekonstrukci lávky pro pěší a cyklisty přes řeku v Týnci nad Sázavou z hlediska vlivu na životní prostředí. (laj)

Koridor si vyžádá šest miliard

Česká Sibiř – Zakázku na stavbu koridoru mezi Voticemi a Sudoměřicemi za šest miliard korun hodlá Správa železniční dopravní cesty vypsat na jaře. Půjde tak o největší zakázku na tuzemské železnici za posledních deset let. Koncem letošního roku hodlá investor začít s výřezem stromů a křovin v nazdickém zářezu u zrušeného hradla Arnoštovice a zahájit stavební práce na přelomu let 2017 a 2018. Dvoukolejný koridor pro rychlost vlaků 160 km/h by měl být zprovozněný v roce 2021. (laj)