Řádění skútrů na Slapech omezí

Posázaví – Navrhnout protipovodňová opatření, která by rozložila zátěž v krajině tak, aby se eliminovaly dopady záplav na spodních tocích, a řešit zadržení vody v krajině ke zmírnění následků sucha, je cílem Studie odtokových poměrů v povodí řeky Sázavy.Připravují ji společně obce a města ve spolupráci s Povodím Vltavy a Lesy ČR. Koordinátorem této spolupráce je obecně prospěšná společnost Posázaví. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 17,2 milionu korun. Celých 85 procent pokryje dotace Ministerstva životního prostředí. Zbylých 2,6 milionu korun by měli pokrýt zainteresovaní partneři. Milion korun dá do projektu Povodí Vltavy a polovinu této přislíbily LČR.Spoluúčast dotčených obcí a měst se vypočítává podle délky toků v jejich správních územích a počtu míst s kritickou hranicí ohrožení povodněmi.