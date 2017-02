Pejsek se zmateně pohyboval po Vlašimské ulici

Benešov - Ve středu 1. února v odpoledních hodinách dvě slečny přivedly na služebnu Městské policie Benešov zatoulaného pejska hnědě barvy a neurčené rasy. Ten se zmateně pohyboval ve Vlašimské ulici.

Nalezenec z Vlašimské ulice v Benešově.Foto: MP Benešov

Pejska strážníci MěP Benešov převezli do kotců, kde byl napojený a nakrmený. Strážníci věří, že se podaří v co nejkratší době kontaktovat majitele a pejsek nebude muset být umístěný do útulku.

Dobrá zpráva: Pro nalezeného pejska si přišel jeho majitel.