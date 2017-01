Obyvatelé osady s návrhem na změnu trasy dálnice neuspěli

Šebáňovice - Požadavku obyvatel osady u Vrchotových Janovic, aby připravovaná dálnice D3 byla trasovaná dál od domů a navrhovaná protihluková stěna prodloužená, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nevyhoví.

Šebáňovičtí požadovali odsun trasy dálnice D3 o 90 metrů východně směrem k Mrvici.Foto: Deník/ Ladislav Jerie

„Byla kvůli tomu schůze a podepisovali jsme petici," uvedl Josef Hájek. Osadní výbor a Sbor dobrovolných žádost o změnu projektu zaslal prostřednictvím úřadu městyse Vrchotovy Janovice investorovi.

Ředitelství silnic a dálnic obyvatelům zdůvodnilo, proč musí trvat na původní vyměřené trase. „Posun trasy D3 o 90 metrů by byl vzhledem k terénu velmi problematický a rozsáhlý zásah," vysvětlil Tomáš Gross, ředitel závodu Praha ŘSD. Posun trasy o několik desítek metrů východně by se projevil v několikakilometrovém úseku zásahem do lokálního biocentra Hatě u Strnadic s cenným lesním komplexem, do biokoridoru i významných krajinných prvků V Hatích, Boroviny a Pomněnina.

Posun by si vyžádal vysoké náspy nebo hluboké zářezy

„V případě požadovaného posunu by dálnice vedla nevhodně i hlediska konfigurace terénu. Procházela by přímo nejvyššími body v krajině," zdůvodnil zamítavé stanovisko oblastní ředitel silničářů.

Stavbaři by museli zvednout úroveň komunikace vysokými náspy v navazujících úsecích, nebo ji ponechat zahloubenou v extrémně hlubokých zářezech. K požadavku prodloužení protihlukové stěny Tomáš Gross uvedl, že výpočet hlukového zatížení je stanovený výhledově na dvacátý rok provozu dálnice D3 a investor by větší náklady nezdůvodnil.

Na závěr ředitel dodal, že trasa dálnice D3 v úseku od Václavic, u nichž má odbočit spojka k Benešovu, na mimoúrovňovou křižovatku u Voračic, nedozná výrazných změn. Předpoklad zprovoznění dálnice D3 z Prahy na hranice Středočeského a Jihočeského kraje u Mezna je v roce 2050.