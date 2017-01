Neveklov zvýší zabezpečení škol novými zámkovými systémy

Neveklov – Základní škola, obchodní akademie, internát i školka budou vybavené novými zámkovými systémy. Pracovníci nafasují speciální klíče, s nimiž se dostanou tam, kam v rámci povinností musí. „Reagujeme na současnou situaci ve společnosti i v okolní Evropě," zdůvodnil investici neveklovský starosta Jan Slabý.

S novým zámkovým systémem má městský úřad praktické zkušenosti.Foto: Deník/ Ladislav Jerie

Stávající mechanické zámky ve školském areálu i mateřské škole jsou podle něho technicky překonané, bez bezpečnostní certifikace.

„Sada klasických dozických zámků a klíčů k nim se dá pořídit na lecjakém tržišti. Zámkovými systémy se zabývá místní firma a Neveklov spustí jejich instalaci jako pilotní projekt v kraji," upřesnil Jan Slabý.

K novému zámkovému systému vstupních dveří, sboroven, kabinetů, kanceláří a dalších prostor zůstane funkční i stávající elektronický vrátný.

Město výměnou zámku a klíčů zároveň reaguje na prázdninový incident, při němž si ze školského areálu udělala parta mládeže eldorádo. Jezdila po chodnících auty, které poškodily dlaždice, a zůstal po nich i další nepořádek.

„Bylo jen otázkou času, kdy se některý z nich pokusí do školy dostat," nastínil starosta města, které má praktické zkušenosti v novým zámkovým systémem v budově úřadu. Každý úředník má klíč, s nímž se od vchodu do městského úřadu a dalšími spojovacími dveřmi dostane do své kanceláře, kuchyňky a na toaletu. Jinam, kam nepotřebuje v rámci své pracovní činnosti chodit, se nedostane.

„Například do archivu. Já sám jsem nosil čtyři klíče, teď mám jeden univerzální," dodal Jan Slabý.