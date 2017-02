Neveklov získá přímé spojení s Prahou

Benešovsko – Od dubna se pražská integrovaná doprava protáhne až do obcí v severní části Benešovska. Podle starosty Neveklova Jana Slabého přímé spojení města a okolních obcí s Prahou bude určitě přínosem.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Ladislav Jerie

„Dosažitelnost metropole osmi přímými linkami přes Jílové u Prahy s hodinovou cestovní dobou umožní širší nabídku zaměstnání," konstatoval Jan Slabý. Obyvatelům Neveklovska přinese i úsporu peněz. Díky změně tarifního pásma například za cestu autobusem z Neveklova do Benešova místo 25 korun zaplatí jen 19.

„Při každodenním cestování to bude znát. To se Regionálnímu operátoru Pražské integrované dopravy a Středočeskému kraji povedla dobrá věc," podotkl starosta. K časovým trasám spojů byla podle něho jediná připomínka, kterou radnice poslala Ropidu k posouzení.

„Cílem integrované dopravy je dostat lidi do městské hromadné dopravy. Když jedu z Benešova do Prahy, zaplatím za zpáteční 144. Když pokračuji MHD, tak ještě dalších 60 korun, takže se se vejdu do dvou stovek," vypočítal neveklovský starosta. „Autem to je tam a zpátky sto kilometrů, takže náhrada cestovného je šest stovek," upřesnil.

S rozjezdem integrované dopravy se v dubnu na neveklovském náměstí, kde se uzlové linky začnou potkávat, objeví informační stánek, v němž si lidé budou moci předplatit elektronickou kartu pro rychlejší odbavení v autobusu nebo pořídit takzvanou pražskou lítačku.

Provoz zahájí v dubnu

V souvislosti s integrací do Pražské integrované dopravy (PID) dojde k přečíslování autobusových linek vedoucích z Benešova do Týnce nad Sázavou, Jílového u Prahy, Neveklova, Netvořic. Také dojde ke změně jejich jízdních řádů a k prodloužení tarifní integrace osobních vlaků linky S9 z Prahy až do Benešova.

Od 1. února už mohou na jízdenku PID jezdit vlakem do Prahy lidi ze Sázavy, Stříbrné Skalice, Samechova, Chocerad, Hvězdonic, Zlenic a Lštění.

Maršovice díky integrovanému systému autobusové dopravy, na nějž si cestující začnou od 1. dubna zvykat, získaly častější spojení s Benešovem a přímé s Prahou. „To bude výhodou hlavně o víkendu, kdy přes nás jel jeden pár spojů a pojedou čtyři," objasnil Bohumil Ježek, starosta městyse. Podle něhož budou některá tarifní pásma pro Maršovické levnější, než dosud.

Připomínka od občanů k linkám dorazila jedna, nicméně radnice probírala návrhy spojů důkladně. „Jeden odpolední spoj byl časově posunutý a vznikla by mezi autobusy velká prodleva. Nakonec jsme tedy získali ještě jeden spoj navíc," upřesnil starosta Maršovic.