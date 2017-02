Motoristům pomůže nový informační portál u Mrače

Mrač – Hlavní silnice I/3 z Benešova do Mirošovic se pro zvýšení kapacity podrobila rozšíření na uspořádání jízdních pruhů 2+1 a osazení svodidel v úsecích, kde hrozí pád vozidel z tělesa komunikace. Modernizace bude završená spuštěním dopravního portálu v úrovni Mrače, před odbočkou u Poříčí nad Sázavou na původní silnici II/603 Praha - Tábor, prvního na komunikacích Benešovska.

Portál u Mrače upozorní řidiče jedoucí od Benešova na dopravní situaci před Mirošovicemi i na dálnici D1.Foto: Deník/ Ladislav Jerie

„Portál začne fungovat po dokončení rekonstrukce a provedení kolaudace stavby," uvedla Nina Ledvinová z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Světelná tabule na krakorci vpravo ve směru jízdy od Tábora do Prahy v zatáčce před mostem přes řeku Sázavu řidiče upozorní na komplikace, které je mohou při další jízdě do Mirošovic a na dálnici D1 směrem do Prahy potkat.

„Menší světelná značka může znázorňovat varování před námrazou, hustým sněžením, mlhou, prudkým deštěm nebo nehodou. Tak, jak tomu je na dálnici či pražském okruhu," objasnila mluvčí ŘSD. Podrobnější informace o dopravní situaci se motoristé dozvědí z většího proměnného světelného panelu. „Například, že je před nehodou lepší z hlavní silnice sjet na souběžnou komunikaci. Nebo se na ní umísťuje dopravní servis či telefonní spojení na dispečink Ředitelství silnic a dálnic," upřesnila Nina Ledvinová.

Rozsvítí se nejpozději v květnu

Portál dopravního značení a informací u Mrače má začít fungovat před začátkem hlavní motoristické sezony v květnu. Řidiči tak mohou včas zareagovat na zhuštěný provoz před sebou a zvolit jinou trasu. „To bude fajn. Alespoň se dozvím, jestli mám u Poříčí radši odbočit na Starou benešovskou a jet do Prahy přes Jesenici," konstatovala Ilona Procházková z Voticka, která kolem zhasnutého portálu jezdí do práce třikrát týdně.

Kromě dispečinku ŘSD bude moci zadávat pokyny na světelnou tabuli také policie a silniční správní úřad. Jiný velkoplošný dopravní portál na Benešovsku ani v okolí ŘSD, kromě dálnice D1, nemá a zatím instalovat nehodlá. Uvažovalo se o namontování portálu dopravního značení a informací v opačném směru jízdy od dálnice D1 před Benešovem u Tužinky, ale vzhledem ke zpoždění stavby dálnice D3, na ní navazující takzvané václavické spojky k velké okružní křižovatce na Červených Vršcích, je jeho zprovoznění v nedohlednu.

Další informační portál by připadal v úvahu před křižovatkou silnic I/3 Praha – Tábor a I/18 Olbramovice - Příbram jižně od Olbramovic, ale i tady je jeho instalace a využití pro informování řidičů o dopravní situaci před nimi provázané se stavbou dálnice D3. Města do svých ulic (průtahy patří kraji) dávají jen měřiče rychlosti, popřípadě doplněné kamerou pro zaznamenávání přestupků.