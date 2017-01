Mezi stanicemi Senohraby a Strančice jsou výluky

Benešovsko – Cestující do Mirošovic a Mnichovic si musí tento a příští týden dávat pozor, na jakou stranu se z vlaku na zastávkách vystupuje.

Do pátku 20. ledna a od pondělí 23. do pátku 27. ledna jsou mezi stanicemi Senohraby a Strančice v době od 8.50 do 15.10 hodin výluky jedné ze dvou traťových kolejí.

Vlaky projíždějící uvedeným úsekem mohou navýšit zpoždění až o 10 minut a v přípojných stanicích nemusí být od zpožděných vlaků zajištěné přestupy na navazující spoje.