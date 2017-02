Krátké zprávy z regionu pro zimní večery

Benešovsko - Kaleidoskop krátkých zpráv z Benešovského deníku.

Přihlásit psy musí už od tří měsíců jejich věku

Vlašim – Majitele psů s místem trvalého pobytu nebo sídlem na území města mají povinnost přihlásit psa již od tří měsíců jeho věku. Poplatek za něho musí uhradit do konce března. V případě změny majitele, odstěhování, úhynu psa mají občané povinnost ho odhlásit a poměrnou část poplatku jim městský úřad vrátí. (laj)

Vlašimské děti a mládež kreslí obrázky

Výtvarná soutěž pro vlašimské děti a mládež vyhlášená Spolkovým domem sourozenců Roškotových má za námět obrázky a obrazy z cest po Čechách i zahraničí. Výtvarná technika je libovolná. Tuž, tužka, pastelka, tempera, akvarel, vodovky nebo jejich kombinace. Díla budou posuzovaná ve čtyřech věkových kategoriích v rozmezí od 4 do 19 let. Děti mohou své kresby odevzdávat do 20. února ve spolkovém domě, nebo v mateřských, základních a středních školách ve Vlašimi a okolí. Oceněných bude pět nejzdařilejších děl z každé kategorie. (laj)

Chystají si masky na Dětský karneval na Karlově

Benešov – Zatančit si s profesionálními tanečníky Honzou Onderem a Luckou Hunčárovou při Dětském karnevalu v KD Karlov budou moci nejen benešovské děti v neděli 19. února odpoledne od 13.30. Nebude se jen tančit, ale i zpívat a soutěžit. (laj)

Na opravu památek rozdělí Votice přes půl milionu

Votice – Obec s rozšířenou působností rozdělí do konce letošního roku žadatelům z Voticka na opravy kulturních památek částku 590 tisíc korun. O příspěvek minimálně 50 tisíc korun může požádat vlastník, jenž musí počítat s desetiprocentní spoluúčastí. Žádosti přijímá radnice do konce února. Oprava památky musí být dokončená ještě letos. (laj)

Žáci autoškoly vyzkouší nový simulátor

Benešov – Budoucí řidiči, i ti, kteří dlouho neřídili auto a potřebují si oživit správná návyky, si budou moci v benešovské autoškole vyzkoušet nový výcvikový simulátor zkonstruovaný odborníky z Českého vysokého učení technického. (laj)

Teplýšovičtí školáci jsouv kraji nejlepší sběrači

Teplýšovice – Děti ze Základní a mateřské školy v Teplýšovicích odevzdali průměrně k recyklaci 11,25 kilogramů použitých baterií a stali se nejlepší ze Středočeského kraje. V rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se v kraji do 2,5 měsíční sběrové kampaně zapojilo 136 škol, které nastřádaly 7796 kilogramů baterií. V celé ČR 891 škol pro recyklaci získalo 57,3 tun baterií, což je o 3 tuny více, než před rokem. (laj)