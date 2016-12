Benešovské mažoretky stály opět na stupních vítězů

Benešov - Závěr sezóny benešovských mažoretek se famózně vydařil. Jak festival v Brandýse nad Labem, tak v Praze byly bohaté na medaile a to ty nejcennější.

Brandýs je již tradiční soutěží, kam benešovské mažoretky jezdí soutěžit. Všechny soubory s maximálním nasazením uspěly. A nejen sóla a duo nenechaly nikoho na pochybách, že sportovní úroveň jde stále nahoru.

Benešovská koťata MINI a Koťata získala 1.místo, WILD CATS 2.místo. Sólisté Rozálie Zavřelová, Kateřina Škrabánková a Martin Kotouč si dovezli zlaté medaile. A jediné duo Kateřina Birošová a Kamila Dozbabová stříbro.

Předtím koncem listopadu se v Lomnici nad Popelkou střetly na Národním twirlingovém poháru nejlepší mažoretky, které se zaměřili na disciplínu práce s holí v kat. B a C. Kapitánka souboru WILD CATS Kateřina Škrabánková v kat. C „senior" po loňském druhém místě se pokusila ještě své umístění vylepšit a podařilo se to na jedničku. Po celoroční přípravě na tento individuální vrchol sezony zaslouženě získala prvenství.

Praha byla závěrem sezóny a to doslova. Zde všechny soubory zakončí svou sezónu, protože se samozřejmě chystají na sezónu následující. Rozložení dle kategorií svedlo dva naše soubory dohromady a to Benešovská Koťata a WILD CATS. Po zvážení vzájemného soupeření se rozhodl nejstarší tým WILD CATS pro přesun do kategorie „profi". Zde byly týmy, které byly v minulosti mistry republiky.

V den soutěže jsme na místě zjistili, že pořadatel kvůli povrchu zakázal kozačky tedy klasickou mažoretkovou obuv a povolil obuv sportovní. Což znamenalo, že zmiňované soubory Benešovských Koťat a WILD CATS musely vystupovat bosí. Další velká výzva byla tu!!! A možná právě proto byla snaha uspět ještě větší.

Završení sezóny se nakonec famózně vydařilo

Benešovská Koťata 1.místo, WILD CATS v kategorii profi 1.místo, Benešovská Koťata MINI 2.místo.

Crazy Cats, což je skupina rodičů, kteří pro podporu dětí soutěžili také, samozřejmě zvítězili, protože odvahu neměl nikdo!!! Proto jim patří velké díky a ráda bych uvedla jména. Je to patnáct statečných s věkovým průměrem 40, kteří dokážou veřejně s maximálním nasazením podpořit děti v tom, co dělají. Jsou to Martina a Mirek Garajovi, Lenka Jindrová, Markéta Hauzarová, Martina Čuříková, Lenka Kotoučová, Klaudie Kukačová, Petra Bernasová, Alena Schubertová, Jan Kukačka, Šárka Zavřelová, Lucie Soušová, Petra Bernasová a také zraněné Veronika Filipová a Jana Sochová.

A to stále není vše!!! V odpoledním bloku soutěžili také sólisté. Rozálie Zavřelová, Martin Kotouč a Kateřina Birošová. Ani tu nenechali nikoho na pochybách, že jsou velmi dobře připraveni. Rozárka a Kateřina získaly 1.místo a Martin místo druhé. Všichni si zaslouží velký obdiv a pochvalu, protože úspěchy v individuálních soutěžích jsou vykoupeny maximální přípravou a tréninkem.

Tímto se v roce 2016 Benešovské mažoretky s Vámi loučí. Přejí Vám krásné a klidné svátky vánoční. A těšíme se s Vámi na rok 2017. Martina Procházková, vedoucí mažoretek

Společné fotografie souborů naleznete v pondělním Benešovském deníku