Kvůli svatbě Andreje a Moniky se do Čapího hnízda veřejnost nedostane

Tomice – Andrej Babiš, bývalý ministr financí a zakladatel hnutí ANO, řekne své ANO, tentokrát jako manželský slib, své partnerce Monice. Ve svém Čapím hnízdě nedaleko Tomic. Stane se tak už v sobotu a obřad by se měl konat odpoledne v 16 hodin. Oddávajícím by měl být votický místostarosta Jan Kučera.

Čapí hnízdo má být kvůli přípravám na obřad a hostinu už ode dneška do neděle veřejnosti uzavřené. Na svatbu totiž zamíří lidé důležití pro Babišův byznys i jeho kolegové z politiky. Mělo by jich být kolem dvou set. Chybět by mezi nimi neměl ani prezident České republiky Miloš Zeman a nejspíš ani zpěvák Karel Gott.

Partnerku, která se sice nejmenuje Babišová, ale představuje se tak, zná Babiš už čtvrt století a jen o dva roky kratší je jejich společný život. Kontroverzní politik Moniku požádal o ruku na jaře. Teď, v létě, přesněji už v sobotu, přijde na řadu také civilní svatební úřad. Mělo by to být dopoledne, i když přesný čas nechce nikdo prozradit.

Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman v Čapím hnízdě.

Autor: Deník / Kellner Zdeněk

Monika s Andrejem vychovávají vlastní sedmnáctiletou dceru Vivien a třináctiletého syna Frederika. Babiš má z prvního manželství se spolužačkou ze střední školy Beatou děti Adrianu a Andreje. Manželkou už jednou byla i Monika, v jejíž režii příprava na významný den probíhá.