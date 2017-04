Kvůli lesoparku vykoupili pozemky a hledají dotace

Benešov – Radnice v Benešově vykoupila pozemky nutné pro realizaci záměru výstavby sportovně relaxačního lesoparku Sladovka. Potvrdil to starosta Benešova Petr Hostek.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Milan Jaroš

„Lesopark bude propojený se zimním, plaveckým i vznikajícím atletickým stadionem. V těch místech tak vznikne ucelený prostor k rekreaci a sportu,“ plánuje starosta. Výkup pozemků souvisel nejen s lesoparkem, ale také se záměrem postavit zmiňovanou atletickou arénu. Protože už nyní vedení Benešova více půdy k realizaci záměrů nepotřebuje, radnice výkup zastavila.

Vzhledem k tomu se zřejmě výrazně přiblížilo skutečné stavění. Jak moc, sice starosta Benešova neupřesnil, připomněl ale, že město v tuto chvíli už přesně ví, co v prostoru vznikne a má v rozpočtu také potřebné miliony. „Hledáme ještě možnosti kofinancování z jiných dotačních titulů. Proto jsme o tom hovořili také s předsedou Poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem a ministryní školství Kateřinou Valachovou při jejich nedávné návštěvě města,“ sdělil starosta Benešova Petr Hostek.

Nalezení finanční podpory pro areál lesoparku, který je víceméně sportovištěm, ale nebude jednoduché. Žádné dotační tituly právě na tuto oblast nejsou vypsané. Platí to, i když na hřiště město před nedávnem dotaci přece jen získalo z Nadace ČEZ. Ta v rámci takzvaných Oranžových hřišť městu přiznala podporu 400 tisíc korun na projektovou dokumentaci dopravního hřiště, které má vzniknout umístěné nedaleko lesoparku na takzvané odstavné ploše autobusů, na levém břehu Benešovského potoka.

Bude tedy jistě zajímavé sledovat, jak se současné koalici podaří projekt financovat. Předešlé vedení města do něj chtělo peníze vkládat postupně. Současní lídři Benešova to ale tvrdě zkritizovali, i když záměru měl pomoci rozpočet a z něj především až 18 milionů korun získaných každoročně z hazardu. „Vedení města má stranické vazby a to jak přes ČSSD, tak přes ANO. Zda se mu peníze podaří sehnat, nevím. Samozřejmě, pokud by se to podařilo, bylo by to dobře. Ušetřilo by to peníze města,“ uvedl k tomu zastupitel Zdeněk Zahradníček (VPM), bývalý místostarosta.

Úplně prvním úkolem, který nyní před městem stojí po získání pozemků, je vypracování studie. „Studie a projekt by měly být hotové ještě letos,“ potvrdil městský architekt Michal Schwarz a starosta Benešova připomněl, že by byl rád, kdyby se byrokratické překážky podařilo překonat ještě letos, aby stavění už příští rok mohlo začít.