Křivsoudov si zopakuje atentát na Heydricha

Křivsoudov /ROZHOVOR/ - Historická i současná vojenská technika, uniformy vojáků a dobové kostýmy. O více než 75 let zpátky v minulosti se vrátí návštěvníci akce, která se bude konat v sobotu 26. srpna v Křivsoudově.

Letošní Den české historie, jehož motto zní „Zastavte tyrana!“, bude zasvěcen 75. výročí útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ale nejen to bude poslední srpnovou sobotu k vidění v Křivsoudově. Centrálním bodem akcí bude místní sokolovna, kde bude připraveno zahájení a ukončení dne. Ale bojové ukázky, polní tábory, vojenská ležení a prezentace nejmodernější vojenské techniky se budou odehrávat doslova po celé obci.

Historické technice bude kralovat legendární replika Spitfiru, na němž létali českoslovenští stíhači v RAF v období 2. světové války. Pro ty, kteří se zabývají obdobím heydrichiády, získali pořadatelé opravdovou lahůdku. Na akci dorazí hasičská stříkačka, jejíž naprosto stejný typ použili nacisté při zásahu proti sedmi parašutistům 18. 6. 1942 v Resslově ulici v Praze. Organizátoři se také těší, že budou mít čest přivítat také válečné veterány, pamětníky a další vzácné hosty, mezi nimiž by podle posledních zpráv neměla chybět Jarmila Doležalová starší, jedna ze dvou sester Šťulíkových, které jako jediné děti přežily masakr v Ležákách.

Den české historie v Křivsoudově spolupořádá Jindra Svitáková, která o své zálibě promluvila v rozhovoru pro Deník.

Proč celá akce vlastně vznikla? Co je posláním a smyslem?

Den české historie vychází z filozofie naší obecně prospěšné společnosti, jejímž posláním je přibližovat lidem populární formou významné události a osobnosti české historie. Mimo základní činnosti, mezi něž patří vydávání knih, pořádání výstav či besed na toto téma, jsme hledali možnost, jak oslovit více lidí různých generací a připravit pro ně program, který by je bavil, a zároveň přinesl zajímavé informace. Tak vznikl nápad uspořádat akci, která návštěvníkům přiblíží určitý výsek českých dějin.



Letos vzpomínáte na Heydrichiádu. Jaká byla minulá témata?

První ročník v roce 2014 byl věnován 100. výročí rozpoutání I. světové války, druhý ročník 70. výročí ukončení druhé světové války a v loňském roce jsme vzpomínali na první výsadky parašutistů do Protektorátu, které proběhly v roce 1941. Vždy hledáme téma, které návštěvníky zaujme.



Jak je pro Vás složité takovou akci zorganizovat?

Akci připravujeme předběžně od ledna, ale například s vojenskými historickými kluby se domlouváme rok dopředu, protože jejich aktivity zvláště v letní sezóně jsou velmi bohaté. Naše společnost nemá žádné zaměstnance a práce v ní je založena na dobrovolnictví. Proto bychom bez nadšenců, kteří nám v organizaci a přípravě akce pomáhají, nemohli nic takového zorganizovat. A samozřejmě také bez pomoci vedení městysu Křivsoudov a místního Sboru dobrovolných hasičů, jejichž členové jsou již pevnou součástí přípravného a organizačního týmu.



Co vám tato akce osobně přináší?

Jsem moc ráda, když se návštěvníci dobře baví a prostřednictvím programu poznávají českou historii. Je to důležité, protože pokud je člověk hrdý na svou zem a lidi, kteří zde žili, bude ve světě hájit její zájmy a nebude se za ni stydět.





Jaký máte vztah vy k benešovskému regionu?

Narodila jsem se právě v Křivsoudově. Když jsem v patnácti letech přišla do Prahy, většina mých kamarádů nedokázala ten název správně vyslovit. Být z malé vesnice mi tenkrát připadalo jako obrovský handicap. Ale přišla jsem na to, že je to vlastně velká výhoda. Poznala jsem Prahu více, než lidé, kteří v ní dlouhá léta žili, a mám ji moc ráda. Ale nejraději se vracím domů, na Vlašimsko, na svůj kopec Vinice a tam, kde mi vždycky bylo dobře.



Jaký je zájem veřejnost a jací lidé na vaše akce chodí?

Na naše akce chodí jednak stálí návštěvníci, kteří přijíždějí každý rok a navštěvují i mnoho dalších akcí podobného typu. A pak jsou ti, kteří přijdou jednou a začnou se vracet. Těší se, co nového je zase čeká. Chválí bohatý program, a také dobrou organizaci. Doufám, že se nám vše podaří i letos, kdy je akce mnohem rozsáhlejší, než v předcházejících letech.



Letošním tématem je útok na Heydricha, jsou v našem regionu souvislosti a lidé spojeni s touto událostí?

Heydrichiáda zasáhla prakticky celou zemi, protože parašutisté a jejich rodiny pocházeli z mnoha obcí a měst. Takže je tu i Benešovsko. V Křivsoudově se narodila a vyrostla Božena Vicherková, moje příbuzná, manželka generála Aloise Vicherka, která po odchodu svého manžela do britského exilu pracovala v odbojové skupině Obrana národa a byla v kontaktu například s škpt. Morávkem a odbojáři z Pardubicka, kteří spolupracovali se Silver A. Byla popravena spolu s dalšími vlastenci 24. 10. 1942 v Mauthausenu. Významná byla také sokolská odbojová skupina působící na Benešovsku a spolupracující v období heydrichiády s pražskými odbojáři. Například Vaňkovi či Petráškovi z Ouběnic, ale také odbojáři z Bystřice, Drachkova, Votic a Srbic, které Gestapo postupně pozatýkalo a také skončili na nacistických popravištích.



Co byste návštěvníkům doporučila z letošní akce?

Doporučila bych, aby nezmeškali ani kousek z celého dne. Od slavnostního zahájení v 10 hodin až do večerního koncertu Taxmenů bude program tak bohatý, že si z něj vyberou všichni. Už nyní se loňští účastníci těší na bravurní mistrovství armádních výsadkářů a věřím, že vrcholná ukázka, kterou připravilo dohromady několik vojenských historických klubů – boj škpt. Morávka s přesilou Gestapa na Prašném mostě – se bude také líbit.

Program

Zájemci si budou moci prohlédnout dobové automobily, výzbroj a výstroj britské i německé armády. Zažijí také komentované ukázky náročného výcviku parašutistů, který absolvovali pod vedením speciálních britských jednotek SOE také „autoři“ útoku na Heydricha Josef Gabčík a Jan Kubiš. Návštěvníci se ocitnou uprostřed bojových scén, jako by sledovali natáčení nového akčního filmu. Na náměstí se odehraje statečný boj štábního kapitána Morávka s Gestapem, v areálu sokolovny živá ukázka z operování agentů na okupovaném území. Na své si přijdou i milovníci současné vojenské techniky.

Své umění budou prezentovat příslušníci Armády České republiky. Parašutisté z 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec seskočí doprostřed dění z vrtulníku Mi-17, jejich kolegové předvedou ukázku ručních zbraní AČR, výcvik služebních psů a dynamickou ukázku bojového umění MUSADO, určeného pro výcvik armády, policie a dalších ozbrojených složek. Vojenský technický ústav výzbroje a munice ze Slavičína přiveze unikátní techniku ve speciální úpravě pro AČR, mezi nimiž nebudou chybět vozidla IVECO, DANA, BVP. Zpět do Protektorátu přítomné vrátí nová výstava Operace Anthropoid, autogramiáda badatele Jaroslava Čvančary, který zde bude podepisovat svou nejnovější knihu Anthropoid.

Součástí dne bude historická módní přehlídka, prezentace zajímavých knih, promítání filmů, dětské soutěže a dílničky a mnoho jiné zábavy, od taneční skupiny Caramelka, přes hudební vstupy jazzové zpěvačky Darjy Kuncové a skupiny Jazz Friends, až po vystoupení skotských dudáků The Rebel Pipers a závěrečný koncert skupiny TAXMENI.