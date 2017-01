Kriminalita se v Benešově snižuje, město kvůli tomu nedosáhne na dotace

Benešov – Až o 80 procent lepší bezpečnostní situace panuje v současnosti v centru Benešova. Tvrdí to alespoň starosta města Petr Hostek. Ani to ale neznamená, že v Benešově není potřeba pracovat na zvyšování bezpečnosti. A platí to, i když město ani zdaleka svým rozsahem kriminality nepřipomíná Kladno, Příbram či Mladou Boleslav, nebo dokonce hlavní město.

Prostor mezi Malým a Masarykovým náměstím.Foto: Zdeněk Kellner

Přesto, nebo právě proto, radnice a to platí, ať na ní vlaje jakkoliv barevná zástava lídrů města, přijímá pravidelně dokument s výmluvným názvem - Plán prevence kriminality.



Jenže jeho důsledné naplňování, je záležitostí naprosto odlišnou A to přes to, že starosta, jak je uvedeno v úvodu, hodnotí posun k lepšímu velmi výrazně.



„Už nevidíte tolik popřevracených popelnic, rozbité lahve na náměstí. A to souvisí i s projektem Bezpečné město a jeho subproduktem Bezpečný podnik, do kterého se zapojily tři bary v centru města," připomněl starosta Benešova.



Jak situace vypadala ještě před několika lety, dokresloval takřka při každé schůzi zastupitelstva jeho člen Rudolf Fulín. Ten sledoval drobné porušování zákonů nebo jen vyhlášek samotného města doslova jako na dlani. Z okna svého bytu na Malém náměstí. Proto viděl, ale spíše častěji ve víkendovém nočním klidu slyšel, průvodní jevy rvaček a výtržností nebo hádek.



„Bezpečnostní situace na Malém a Masarykově náměstí nebo v přilehlých ulicích se dlouho neřešila," tvrdí starosta Benešova Petr Hostek a znovu připomněl posun k lepšímu.



Jenže kriminalita, při důsledném výkladu toho slova, nejsou jen rvačky či drobné krádeže v obchodních domech. Lze za ní považovat i obcházení povinností platit parkovné za stání automobilu.



„V tomto ohledu se domnívám, že by město mělo být k občanům přívětivější a nemělo by je tolik perzekuovat kvůli několika minutám nezaplaceného parkovného," míní starosta Petr Hostek, sám bývalý policista.



Nízký stupeň kriminality má však pro Benešov jako město, naštěstí ale nikoliv pro jeho občany, i jeden negativní dopad. Na rozdíl od sídel s vyšší kriminalitou Benešov nedosáhne na výraznou finanční podporu.



„Kvůli tomu jsme dostali úplně nejmenší možnou dotaci na bezpečnostní kamery," dodal Pavel Dvořák, předseda bezpečnostní komise rady města.



Poslední plán prevence kriminality vedení města sestavilo už loni a to pro období až do roku 2020. Přesto současné vedení města plán aktualizovalo a přizpůsobilo současnému stavu. Radnice má totiž za úkol realizovat preventivní politiku na území města, koordinovat ji a zajišťovat také financování preventivních aktivit.



„K tomu nám pomohly i bezpečnostní a sociálnědemografická analýza, které vypovídají o faktorech ovlivňujících kriminalitu," připomněla Iveta Turková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Benešov.