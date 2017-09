Benešovsko - Přinášíme vám krátké zprávy z Benešovska.

Výstavy je možné stále navštívit

Benešovsko - Různorodé výstavy v okrese mohou zájemci stále navštívit, a to povětšinou až do konce září. Krom Týnce nad Sázavou, Benešova, Vlašimi či Sázavy, kde se stále vystavuje, si mohou příznivci užít zajímavou expozici také ve Voticích. Ve votickém klášteře svatého Františka z Assisi je připravená výstava, která je zaměřená na retro autíčka. Modely autíček představují vozy, které se po silnicích proháněly v 70. a 80. letech minulého století v bývalé ČSSR. Kromě pondělí je expozice přístupná každý den od 10 do 17 hodin, mimo obědovou pauzu.



Zajímavé akce zažijí v Konopišti, prohlídku i přednášku

Konopiště - Carpe diem se zámožným rytířem Přechem z Hodějova aneb výlet do renesančního života, to je v jiném slova smyslu večerní prohlídka prostor zámku Konopiště, do nichž se návštěvníci běžně nedostanou. Akce se koná ve středu 13. září od 20 hodin. Ve čtvrtek 14. září se naopak mohou zájemci těšit na přednášku v konopišťském zámku. Příchozí se dozví více o potomcích Marie Terezie na evropských trůnech ve 20. a 21. století.



Při semináři se dozví, jak milovat svůj život a sebe

Benešov – Seminář Miluj svůj život začne ve středu 13. září od 17 hodin v benešovské Restauraci na Bejkárně. Příchozí se naučí, jak na sobě lépe pracovat, jak funguje motivace, či jak si stanovit cíle a poté s nimi pracovat. Zájemci si také popovídají o vděčnosti a meditaci. Jako bonus bude připraven výklad z kávové sedliny. Pozor, počet míst na akci je ale omezen.





Varhanní koncert rozezní kostel na Hradišti u Lštění

Hradiště – Český varhanní festival, který se v České republice koná již po jedenácté, má své zastoupení také na Benešovsku. Akci v rámci celorepublikové události uspořádají v sobotu 16. září v kostele svatého Klimenta na Hradišti u Lštění. Od 17 hodin se tak představí sopránistka Gabriela Eibenová a Adam Viktora, který svůj um předvede na varhanách.



Veřejnosti otevřou známou továrnu na sladkosti

Poříčí nad Sázavou – Společnost na výrobu cukrovinek z Poříčí nad Sázavou se v sobotu 16. září otevře veřejnosti. Den otevřených dveří pořádá společnost poprvé ve své dvacetileté historii nejen pro zaměstnance a jejich rodiny, ale i pro ostatní zájemce. Návštěvníci budou mít možnost setkat se s vedením továrny i s jejími spolupracovníky. Zejména ale budou mít jedinečnou příležitost podívat se do míst, kam se běžně nelze dostat.



Štrúdlem podpoří medvěda

Benešov – Štrúdl festík nebude jen o ochutnávání této klasické české pochutiny či soutěžení v pečení nejlepšího štrúdlu, ale také o podpoře konopišťského medvěda. Akce začne v sobotu 16. září od 10 hodin na parkovišti v ulici Vnoučkova v Benešově.



Zavzpomínají na Jaroslava Foglara

Heřmaničky – Již tradiční vzpomínkovou akci na tábory Jaroslava „Jestřába“ Foglara na Bobří řece, tedy Mastníku pořádají votičtí skauti v sobotu 16. září mezi 11 a 14 hodinou. Událost se uskuteční u pamětního kamene u cesty mezi osadou Peklo a rybníkem Velký Mastník u Heřmaniček. Zážitky z táborů, které se na tomto místě konaly, popsal Jaroslav Foglar také v knize Hoši od Bobří řeky.