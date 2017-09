Krátké zprávy z Benešovska

Benešovsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Vyrábět budou keramiku, děti se dočkají táboráku

Benešov - Keramický kurz pro dospělé začne v úterý 12. září od 19.30 v herně Mateřského centra Hvězdička v Piaristické koleji v Benešově. Přítomní si budou moci vyrobit keramické předměty buď pod vedením lektorky nebo podle své fantazie. Keramiku si dospělí budou moci vytvořit ještě příští úterý 19. září, posléze 26. září. Další kurzy budou připravené i v říjnu, listopadu a prosinci. Tento týden nepřijdou zkrátka ani děti. Ve středu 13. září od 15.30 v areálu farní zahrady římsko-katolického kostela na Karlově zahájí pořadatelé zábavné odpoledne plné her a soutěží u táboráku.



Cvičí, aby je záda nebolela

Vlašim – Jak ulevit svým kloubům a předejít bolesti zad? To poradí i ukáží lektoři na pravidelných kurzech Spolkového domu Vlašim. Cvičení se tento týden koná v úterý 12. září, další je připraveno na čtvrtek 14. září. Následně se bude cvičení opakovat každé úterý od 18 hodin a každý čtvrtek od 16.30. V přednáškovém sále se tak zúčastnění naučí jednoduchou a velice účinnou sestavu prvků, která vychází z tchaj-čchi i čchi-kung. Společně si také přítomní osvojí automasáž, prodýchávání čaker, cvičení na propojení pravé a levé hemisféry. V neposlední řadě budou i relaxovat.





Koncert z italských Pompejí představí kapelu Pink Floyd

Benešov – Milovníci kinematografie a dobré muziky si ve středu 13. září užijí v benešovském či vlašimském kině od 19.30 záznam věhlasného koncertu kapely Pink Floyd z italských Pompejí. Hlavním interpretem anglické skupiny je David Gilmour, skladatel, zpěvák a kytarista.



Zámkem provede rytíř

Konopiště – Carpe diem se zámožným rytířem Přechem z Hodějova aneb výlet do renesančního života, to je v jiném slova smyslu večerní prohlídka prostor zámku Konopiště, do nichž se návštěvníci běžně nedostanou. Akce se koná ve středu 13. září od 20 hodin v zámku.



Ivo Šmoldas přijede s úsměvem a se Štrossem

Vlašim – Bavič, a zároveň básník a publicista, Ivo Šmoldas navštíví vlašimský Kulturní dům Blaník. Ve středu 13. září od 19.30 začne jeho zábavný pořad, při kterém ho svými písněmi doprovodí folkový písničkář Peppy Štrosse.



Dobrodružství hastrmana Tatrmana pobaví nejmenší

Benešov – Příběh o hastrmanovi a jeho dobrodružství uvede ve čtvrtek 14. září od 17 hodin Divadelní společnost Julie Jurištové. Představení herci odehrají v benešovském Městském divadle Na Poště. Pohádka vypráví o vodníkovi Tatrmanovi, který bydlí v rybníčku na kraji lesa. Tam ho mají všichni rádi, nejvíce však víla Malvína. Jemu to ale nestačí. Chtěl by se stát vodnickým králem a bydlet v rybníku Svět. Vydá se tedy na cestu.