Krátké zprávy z Benešovska

Pamětihodnosti na Benešovsku - zámek Konopiště.Foto: Deník / Kellner Zdeněk

Po animáku uvidí koncert Pink Floyd

Benešov - V benešovském i vlašimském kině mohli nejmenší spolu s rodiči v neděli 10. září zhlédnout animovaný film Velká oříšková loupež 2. V pondělí 11. září a v úterý 12. září bohužel ani v Benešově či ve Vlašimi v kině nepromítají. Milovníci kinematografie musí počkat až do středy 13. září, kdy se opět diváci projekce dočkají. Ti, kteří ve středu dorazí do benešovského či vlašimského kina na půl osmou večer, uvidí záznam věhlasného koncertu kapely Pink Floyd z italských Pompejí. Hlavním interpretem anglické skupiny je David Gilmour, známý skladatel, zpěvák a kytarista.



O Marii Terezii pohovoří historik

Vlašim - Další z akcí, kterou Muzeum Podblanicka připomíná 300. výročí narození Marie Terezie bude v pondělí 11. září od 17 hodin přednáška o této významné panovnici. Koná se v zámku ve Vlašimi a přednášejícím bude Jiří Hrbek, pracovník Historického ústavu AV ČR a přední odborník na období absolutismu 17. a 18. století. Ve Vlašimi pohovoří o cestě Marie Terezie k jejím korunovacím. „Přednáška je také součástí letošního cyklu v němž vystupují odborníci z Karlovy Univerzity, Akademie ČR a dalších institucí,“ řekl Jindřich Nusek, organizátor cyklu z Muzea Podblanicka.





Vyrábět budou keramiku

Benešov - Keramický kurz pro dospělé začne v úterý 12. září od 19.30 v herně MC Hvězdička v Piaristické koleji v Benešově. Přítomní si budou moci vyrobit keramické předměty buď pod vedením lektorky nebo podle své fantazie.



Nejmenší si užijí u táboráku

Benešov - Zábavné dětské odpoledne s táborákem je připraveno na středu 13. září od 15.30 v areálu farní zahrady římsko-katolického kostela na Karlově. Pro zúčastněné budou přichystány vodnické radovánky spojené s bohatým programem plným soutěžních disciplín. Samozřejmostí bude i opékání buřtíků na táboráku a zpívání písniček při kytaře. S sebou si jen zájemci musí donést dobrou náladu a buřtíky.



Opět si prohlédnou jindy nepřístupné prostory zámku

Konopiště - Carpe diem se zámožným rytířem Přechem z Hodějova aneb výlet do renesančního života, to je v jiném slova smyslu večerní prohlídka prostor zámku Konopiště, do nichž se návštěvníci běžně nedostanou. Akce se koná ve středu 13. září od 20 hodin.



O dobrodružství hastrmana se dozví více při divadle

Benešov - Hastrman Tatrman bydlí v rybníčku na kraji lesa. Tam ho mají všichni rádi, nejvíce však víla Malvína. Jemu to ale nestačí. Chtěl by se stát vodnickým králem a bydlet v rybníku Svět. Vydá se tedy na cestu, která se změní v jedno velké dobrodružství. A jak celý příběh dopadne se zájemci dozví ve čtvrtek 14. září od 17 hodin díky Divadelní společnosti Julie Jurištové. Představení herci odehrají v benešovském Městském divadle Na Poště.