Krátké zprávy z Benešovska

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Radnice v Benešově.Foto: Zdeněk Kellner

Radní vybrali ostrahu areálu bývalých Táborských kasáren

Benešov – Objekty v někdejších Táborských kasárnách, který ještě před nedávnem využívali k pobytu bezdomovci, střeží podle usnesení benešovských radních HG Security, firma z pražské Hostivaře. Radní společnost vybrali jako nejvhodnější nabídku pro akci Zajištění služby ostrahy areálu v Táborských kasárnách v Benešově. Bezpečnostní agentura vyinkasuje od města Benešova za svou službu téměř 605 tisíc korun včetně DPH. Jak dlouho bude firma kasárna střežit, usnesení městské rady neuvádí.



Neveklov rozšířil mateřskou školu, pojme až 120 dětí

Neveklov – Nová třída pro 25 dětí slouží rodinám z Neveklova a okolí od začátku září. Takový je výsledek dostavby mateřinky, jejímž úkolem je zajistit dostatečnou kapacitu pro předškolní vzdělávání. Modernizace přišla město, včetně dotací EU, na 7,5 milionu korun. Za peníze školka pořídila vybavení, výdejnu stravy, nové venkovní a vnitřní herní prvky a kompenzační pomůcky a upravila i zahradu. „Kapacita se zvýšila na 120 dětí a to je už plně dostačující. Přijali jsme i dvanáct dvouletých dětí, se kterými bude dvěma paním učitelkám pomáhat chůva,“ potvrdila ředitelka MŠ Neveklov Eva Břicháčková.





Zúžení u Ostředka na dálnici D1 přineslo další karambol

Ostředek – Další kolizi a tím i velké komplikace v dopravě vnesla do přestavovaného úseku dálnice D1 u Ostředka další dopravní nehoda, k níž došlo včera před půl jednou odpoledne. Její následky spěchají pomoci odstranit hasiči z HZS Benešov. „Ve zúžení dálnice na 37 kilometru ve směru na Prahu vjelo osobní auto do svodidel. Kolem se pohybuje žena a dvě děti,“ informoval ředitel HZS Benešov Josef Setnička.



Senioři si užijí pohyb při svých hrách v gymnáziu

Benešov – Pohybové schopnosti si budou moci prověřit v areálu Gymnázia Benešov ti dříve narození. Pro ně připravil na sobotu 16. září benešovský Kondiční klub Benešovské seniorské hry. Kategorie budou jen dvě pro muže i ženy – 60 až 70 let a nad 70 let. Ani disciplíny nebudou složité a náročné. Důchodci budou soutěžit v chůzi s holemi, cvičení na koordinaci zvládnout by měli také cvičení na obratnost. Soutěžení seniorů začne už dopoledne v 9.30.