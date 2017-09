Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z Benešovska!

Manažerem projektu se po tajemnici stala právnička

Benešov – Novou manažerkou projektu Jednotného systému řízení příspěvkových organizací zřízených městem Benešovem se po tajemnici úřadu Miluši Stibůrkové stala právnička Magda Zacharieva. Rozhodla o tom benešovská městská rada na svém posledním prázdninovém jednání, když revokovala vlastní, rok staré usnesení. „Paní tajemnice je v dlouhodobé pracovní neschopnosti a nebude kvůli tomu schopna dotáhnout projekt do konce. Projekt je pro úřad velice důležitý a tak v něm bude pokračovat Magda Zacharieva, která tajemnici v plném rozsahu zastupuje,“ vysvětlil starosta Benešova Petr Hostek.



V Čerčanech mají nové špičkové sportovní zařízení

Čerčany – Modernizace Základní školy v Čerčanech náklady 81 milionů korun přinesla nejen zvýšení kapacity školy, ale také zlepšení podmínek pro vzdělávání. Modernizace přinesla kromě pěti učeben i novou tělocvičnu. Obec získala dotaci 54 milionů korun a část nákladů pomohou hradit okolní obce, jejichž děti se ve škole učí. „Hodně jsme si polepšili,“ přiznal ředitel školy Miroslav Král s tím, že jedním z hlavních důvodů rozsáhlé modernizace bylo snížení počtu dětí ve třídách. Kvůli tomu musela škola odmítat další zájemce a zrušila i odborné učebny – s výjimkou počítačové a jazykové učebny.



Dírami v plotě se už lidé do kolejiště nedostanou

Benešov – Oplocení vlakového nádraží na straně Nádražní ulice nedaleko sokolovny se po letech dočkalo rekonstrukce. A tím se zvýšila také bezpečnost v prostoru nádraží. Lidé si totiž díky dírám v plotě zkracovali cestu z peronů a to i přes koleje. „V místě výhybek u mostu přes trať byla od lidí dokonce už vyšlapaná cestička,“ upozornil dopravní expert Jan Vachtl. A protože přes Benešov nyní jezdí i stokilometrovou rychlostí také expresy, bylo nutné oplocení opravit a odklonit tím chodce z nebezpečného prostoru. Pozemky ČD na nádraží budou převedeny na SŽDC a právě ta plot nakonec nechala opravit.



Sběr víček ve Vlašimi bude dál pomáhat potřebným

Vlašim – Celkem 63 velkých pytlů zaplnila PET víčka shromážděná studenty vlašimské obchodní akademie v loňském školním roce. A žáci ve sběru pokračují i v tom novém. „Novými koordinátory sběru jsou druháci Václav Pašek, Natálie Kopecká a Valentýna Přibylová,“ připomněl kantor Tomáš Lichtenberg s tím, že peníze z prodeje plastu obdržela z OA organizace Dobrý anděl, která je přerozděluje ve prospěch několika rodin. „Těch 860 kilogramů víček je rekord školy, neboť v předchozím školním roce to bylo „jen“ 554 kilo,“ uvedl učitel. Nejvíc plastu loni nashromáždila třída 1. C, v přepočtu 5516 gramu na žáka.