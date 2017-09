Krátké zprávy z Benešovska

Benešov /FOTOGALERIE/ – Dvaadevadesát let už chodí lidé do benešovského kina. A dvaadevadesát let před nedávnem oslavila také legenda světové opery Soňa Červená. Tohle porovnání vůbec nepokulhává. Právě Soňa Červená se v téměř vyprodaném benešovském kině zúčastnila ve čtvrtek 7. září promítání filmu režisérky Olgy Sommerové Červená.