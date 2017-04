Krátké zprávy z Benešovska

Benešovsko - Sváteční turnaj ve stolním tenisu, zábava ve spolkovém domě, světový den autismu. Co se všechno chystá v Benešově?

Svátečního turnaje ve stolním tenisu se zúčastní rodiny

Benešov – Oblíbený stolnotenisový turnaj rodinných týmů, tedy těch, v nichž pod jedním dresem budou bojovat různé generace, se koná v sobotu 8. dubna v Domě dětí a mládeže Benešov v Poštovní ulici. Klání velikonočního turnaje začne ve 14 a předpokládaný konec s vyhlášením vítězů bude mít v 17 hodin. Startovné je pouhá dvacetikoruna a pochopitelně je důležité si s sebou do tělocvičny vzít sportovní obuv.

Pobaví se ve spolkovém domě

Vlašim – Odpoledne plné hudby s kapelami Děsband, Vesper a Náhodná setkání, divadelní představení pro děti Dlouhý široký a bystrozraký a tvořivé dílny na jarní a velikonoční témata budou nebo vystoupení dětí z azylového domu Diakonie Československé církve evangelické čeká na ty, kteří v sobotu 8. dubna dorazí do Spolkového domu sourozenců Roškotových na vlašimském Palackého náměstí. Akce startuje už hodinu po poledni a program vystačí až do páté odpolední.

Efektivitu a transparentnost úřadu podpoří fondy EU

Benešov – Finanční podporu na projekt Efektivní a transparentní úřad ve výši téměř 4,5 milionu korun, získalo z Integrovaného regionálního operačního programu EU město Benešov. Cílem dotace je podpora eGovernmentu, který se zabývá elektronizací výkonu veřejné správy. Peníze mají posloužit k modernizaci a automatizaci práce, zlepšení přístupnosti, transparentnosti a odbourání zbytečné administrativní zátěže pracovníků i klientů úřadu. Projekt také vytváří podmínky pro to, aby po nastavení efektivního řízení procesů v rámci organizací města došlo k významným úsporám.

Ve škole prožili Den v modrém

Benešov – Učitelé i žáci ze Základní školy a Praktické školy Benešov si připomněli světový den autismu formou akce Den v modrém. Právě modrá je totiž barvou komunikace a sebevyjádření a je to také jedna z oblastí, kde mají lidé s PAS, tedy ti s poruchou autistického spektra, největší potíže. „Akci pořádáme již několik let jako akt porozumění dětem s PAS,“ připomněla Dana Račanová z uvedené školy. „Máme s problematikou vzdělávání těchto dětí zkušenosti, které se snažíme předávat dál a pomáhat tak dětem i rodinám těchto dětí,“ dodala pedagožka Dana Račanová.

Před benešovskou poštou nejspíš ubude místo pro zaparkování

Benešov – O dvě místa pro zaparkování osobních aut nejspíš přijdou na plácku u České pošty označeného jako místní komunikace, motoristé. O obě místa pro auta svých klientů má zájem Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Ta kvůli tomu ve středu 5. dubna podala na radnici žádost o stanovení místní úpravy provozu a podložila ji také souhlasem Policie ČR. Vlastník komunikace, Benešov, vyslovilo s provedením výše uvedené místní úpravy souhlas. Proti návrhu opatření obecné povahy lze podat písemné odůvodněné námitky do 30 dnů. Zda město VZP obě parkovací místa pronajme, nebo jí je nechá k užívání bezplatně, dokument neupřesňuje.

Radili se o poskytování sociálních služeb v kraji

Praha, Benešov – Navázání úzké spolupráce v oblasti poskytování sociálních služeb mezi obcemi a krajem, projednávání koncepčních záležitostí nebo konkrétních aktuálních témat. Právě to bylo účelem pracovního setkání na úřadě ve Zborovské ulici. Jeho tématem byla strategie dalšího směřování a sběr dat pro potřeby aktualizace sítě sociálních služeb v kraji a také snaha o vznik seniorských kontaktních míst v obcích s rozšířenou působností. Jednou z nich je i Benešov, který v Praze zastupovaly místostarostka Nataša Bruková a vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Iveta Turková.

Jarmárek potrvá dva dny

Benešov – Malé tržiště s tradičními velikonočními výrobky a dílnami pro děti mají v rámci velikonočnímu jarmárku na benešovském Masarykově náměstí. Koná se v úterý 11. a ve středu 12. dubna od 10 do 16.30. Akci organizuje Kulturní a informační centrum Benešov.

Pohovoří o Juditině mostu

Vlašim – Co víte o pražském Juditině mostu, předchůdci mnohem známějšího mostu Karlova? Pokud jen velmi málo, tak právě pro vás připravuje na úterý 11. dubna zajímavou přednášku Muzeum Podblanicka. Koná se ve vlašimském zámku od 17 hodin. Přednášejícím je bude Zdeněk Dragoun z Národního památkového ústavu.

Ve Vlašimi nakrmí zvířata

Vlašim – Tvůrčí dílny a QR stopovačka o ceny budou náplní akce nazvané Velikonoce v paraZOO. Na středu 12. dubna ji chystají členové Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Setkání začne už v 9 hodin, ale mezi 11 a 14 hodinou čeká návštěvníky komentované krmení zvířat.

Děti mají dopravní výchovu

Benešov – Dopravní výchovu pro mateřské školy, pravidelné školení budoucích motoristů, mají děti znovu v tělocvičně Domu dětí a mládeže Benešov v Poštovní ulici. Tentokrát se ho zúčastní děti z mateřinky na benešovském Karlově a ty přijdou do DDM v pondělí 10. dubna v 10 hodin. Dopravní výchovu s nimi probere Iva Křížková.

Komunikační mosty spojí ve výstavní síni generace

Benešov – Jako součást dvou výstav v poliklinice na Malém náměstí se tam v úterý 11. dubna od 8 do 16 hodin uskuteční projekt Komunikační mosty. Ten naváže na loňskou adventní premiéru akce Muzea umění a designu spolupracujícího při tom se střední zemědělskou školou a městskou knihovnou. Motivem projektu zaměřeného tentokrát na jarní a velikonoční téma, je tvořivé setkání mezi generacemi. Celodenní akce se může zúčastnit každý. Ve výstavní síni pak uvidí výzdobu inspirovanou přírodou a ročním obdobím. „Letos jsme přizvali ke spolupráci také Základní uměleckou školu ve Voticích,“ připomněla Jaroslava Balleková, zástupkyně ředitelky MUD. Obě výstavy jsou veřejnosti přístupné do až do pátku 28. dubna.