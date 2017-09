Krátké zprávy z Benešovska

Benešovsko - Co se děje v regionu? Přečtěte si krátké zprávy!

Hokejisté pomohou, vyrazí na akci Daruj krev jako lev

Benešov – I když se akce, jejímž cílem je darovat bezplatně krev, jmenuje trochu básnicky, Daruj krev jako lev, jisté je, že je učena každému. Tedy nejen lidem narozeným v tomto znamení, ale ani pouze členům benešovského HC Lev. Pod patronátem Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov se však do ní zapojí už ve čtvrtek 7. září právě hráči a funkcionáři hokejového klubu. Kdo by chtěl hokejisty napodobit, musí se ale napřed domluvit s pracovníky transfuzní stanice. Její možnosti pro odběr krve totiž nejsou neomezené.



Cestu z města omezí na několik dnů výkop v silnici

Benešov – Na omezení provozu při jízdě ulicí Červené Vršky ve směru od centra na Prahu, si budou muset dát pozor motoristé. Už v pondělí tam začnou výkopové práce kvůli připojování vodovodu k jedné z tamních parcel. Rozkopané místo leží vpravo ve směru jízdy mezi odbočkami do ulic Wolkerovy a Neumannovy. Místo pracovního ruchu budou vyznačovat přenosné dopravní značky. Práce, a s nimi i omezení dopravy, začnou 11. a skončí 18. září večer.



Doporučí zastupitelům prodat pozemky u restaurace

Benešov – Celkem 150 metrů čtverečních městských pozemků přiléhajících v Dukelské ulici k restauraci Černý kůň doporučují radní města prodat majiteli restaurace. Pozemky mají v územním plánu určení jako manipulační plocha, ostatní plocha, komunikace a zeleň. Na pozemcích hodlá restauratér zřídit letní zahrádku a vybudovat nové schodiště do suterénu restaurace. Za pozemky požaduje město podle znaleckého posudku 87 110 korun a k tomu i daň z přidané hodnoty. Kupující bude současně povinen uhradit náklady převodu a daň z nabytí nemovitých věcí. O prodeji rozhodnou zastupitelé 13. září.





Benešov se zbaví pozemků u Nové myslivny v Konopišti

Benešov – Radní města se při své chůzi dohodli na tom, že město už nepotřebuje 108 metrů čtverečních, které stále ještě drží v Konopišti u restaurace Nová myslivna. Právě ji před časem radnice prodala podnikateli Jiřímu Stibůrkovi, který se jako jediný přihlásil na výzvu města při prodeji uvedeného majetku, poblíž velkého parkoviště v Konopišti. Pozemek pod garáží u hotelu Nová myslivna doporučí radní na jednání zastupitelstva prodat Stibůrkově společnosti Eltsen za necelých 205 tisíc korun. Kupující bude muset zaplatit i náklady převodu a daň z nabytí.



Čakov chce mít s Benešovem společný školský obvod

Benešov – Nejvyšší orgán města Benešova, zastupitelstvo, bude už příští týden ve středu projednávat doporučení městské rady týkající se žádostí obce Čakov. Ta totiž chce, aby jejich děti chodily do školy v Benešově. Kvůli tomu s městem chce uzavřít dohodu o vytvoření společného školského obvodu druhého stupně v Základní škole Dukelská.



Podporují oběti domácího a sexuálního násilí

Benešov – Dvacet tisíc korun je částka, kterou chce Benešov podpořit proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, obecně prospěšnou společnost se sídlem v pražských Nuslích. Organizace má pobočku také v Benešově. Město chce proFem poskytnout částku 20 tisíc korun na úhradu nákladů, spojených s nákupem kancelářských potřeb, nájmu, energie, klientské databáze, grafiku a programování webové stránky a to vše na letošní rok 2017. Dotaci musí po radě města schválit ještě jeho zastupitelstvo.