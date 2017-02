Krátké zprávy: Tisícovka rodných listů i turistický průvod

Ve školní jídelně připraví valentýnskou večeři, za rok vystavili tisíc rodných listů… Co všechno se děje na Benešovsku? Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Radnice v Benešově.Foto: Zdeněk Kellner

S benešovskými turisty můžete šlapat do Hostivaře

Benešov - Členové Klubu českých turistů Benešov vyrazí na výlet. Ten tradičně začne na vlakovém nádraží. Právě tam se sejdou oni i s případnými dalšími zájemci o nedlouhý výšlap po kraji. Z nádraží odjedou turisté ve středu v 7.52 hodin do Prahy Uhříněvsi a odtud se pak vydají po červeném turistickém značení směrem na hostivařskou přehradu. U Dobré vody přejdou na zelené turistické značení, a to je přivede zpátky do Uhříněvsi. Vlak do Benešova jim odtud odjíždí před půl druhou.

Za rok vystavili miminkům přes tisíc rodných listů

Benešov - V loňském roce bylo Městským úřadem Benešov do matričních knih narození zapsaných 1090 miminek, která se narodila v matričním obvodě. Jedná se především o miminka narozená v benešovské porodnici, kde přivádějí na svět své děti maminky z města, z jeho správního obvodu, ostatních částí republiky a i z ciziny. Benešovský deník pravidelně pořizuje snímky maminek s jejich potomky a zveřejňuje je v sobotním novinovém vydání i na webových stránkách www.benesovsky.denik.cz.

Ve školní jídelně připraví Pozdně Valentinskou večeři

Chocerady - Školní jídelna ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy chystá na čtvrteční večer „Pozdně Valentinskou večeři" s upozorněním, že láska prochází žaludkem. Dvouhodinová seance začne v 19 hodin.

Kulturní dům Karlov bude hostit burzu práce

Benešov - Obyvatelé města a okolí, kterým končí pracovní smlouva a hledají další uplatnění, ale i nezaměstnaní či studenti, kteří se rozhodují o perspektivním oboru v regionu, mohou získat inspiraci na burze práce. Tu připravuje na úterý 21. února benešovské kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR v prostorách Kulturního domu Karlov. Vstup na burzu je od 9 do 16 hodina zdarma.

Dnešní Kontakt na Regionu o očkování proti chřipce

Benešovsko - Každý všední den po osmé hodině večerní vysílá Český rozhlas Region Střední Čechy pořad Kontakt. Hosté z různých oborů v něm odpovídají v živém vysílání na dotazy posluchačů. Dnes bude hostem lékařka Silvana Jakubalová. Moderátorka Dita Vojnarová se jí bude ptát na to, kdy je nejvhodnější okamžik na očkování proti chřipce a jak nebezpečná nemoc může být. Do Kontaktu se můžete se svými dotazy zapojit i vy dnes večer na frekvenci 99 FM.

Chystají novinky

Vlašimsko - V turistické sezóně na Vlašimsku se objeví nová hra se zapojením rozhleden. V kalendáři akcí pak přibudou dva pochody. Vylepšení čeká i naučnou stezku na Blaníku.

V Čerčanech vypnou proud

Čerčany - Bez elektřiny zůstanou ve středu od 8 do 11 hodin lidé v části ulic Sázavská a Sukova. Od 12 do 15 hodin pak lidé u tří domů v Sukově ulici. V pátek se přerušení dodávky elektřiny odehraje od 8 do 11 hodin v části ulic Nad Tratí, Komenského a Mlynářskou. V úterý 21. února čeká odstávka lokalitu Na Bulánce 8.30 do 14.30 hodin.