Krátké zprávy: Jste bez práce půl roku? Můžete si vydělat

Přinášíme vám přehled krátkých zpráv z Benešovska.

Ti, co jsou bez práce přes půl roku, si mohou zvýšit příjem

Benešov - Možnost zvýšit si příjem mají od začátku února v rámci veřejné služby ti, kteří jsou už více než šest měsíců bez zaměstnání, jsou ale současně zařazeni do evidence úřadu práce a pobírají dávky v hmotné nouzi. Pokud odpracují v rámci veřejné služby nejméně 30 hodin měsíčně, vzroste jim příspěvek o 605 korun. Pokud však v tomto režimu pracovat nebudou a nepatří ani do takzvané zranitelné skupiny obyvatel, což jsou například senioři nebo osoby se zdravotním postižením, dávka na živobytí jim po šesti měsících bez práce naopak ještě poklesne.

Odpoledne prožijí v pohybu

Benešov - Odpoledne v pohybu se jmenuje akce, kterou pro všechny školáky zdarma pořádá ve středu od 14 do 15 hodin Dům dětí a mládeže Benešov ve svém sále v Poštovní ulici. Děti si při hodinovém dovádění vyzkoušejí taneční koberec a také si na něm zasoutěží.

Vystavují hororové loutkové divadlo či housenku Kreulu

Vlašim - Od úterý 7. února láká návštěvníky do místního zámku výstava Svět loutek. Ta ukazuje výsledky výtvarné soutěže Malujeme s muzeem, které se zúčastnili mladí tvůrci z celého Benešovska. Ti soutěžili v kategoriích od mateřských po střední školy. „V pojetí loutek a divadel převážila prostorová dílka, která letos přitáhnou i řadu návštěvníků nejen z rodin tvůrců. Velký úspěch má Hororové loutkové divadlo studentů sekundy Gymnázia Vlašim či obří Housenka Kreula žáků ze Základní školy Louňovice, ale zaujmou i loutky dětí z benešovské Mateřské školy Karlov," připomněl kurátor výstav Jindřich Nusek z vlašimského Muzea Podblanicka s tím, že expozice je přístupná od úterý do pátku od 9 do 16 hodin a to až do 24. února.