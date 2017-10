KRÁTCE: Zjistí krevní skupinu, cukr v krvi a změří i tělesný tuk

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

V posledních měsících úředníci zaznamenávají značný nárůst přestupku – odmítnutí se podrobit lékařskému vyšetření a odběru krve. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Zjistí krevní skupinu, cukr v krvi a změří i tělesný tuk

Sázava - Den zdraví v Sázavě začne v úterý 3. října od 9 hodin na náměstí Voskovce a Wericha. Zájemcům program zdarma nabídne zjištění cukru v krvi i krevní skupiny, změření krevního tlaku a tělesného tuku. Přítomní také dostanou informace o dárcovství krve a kostní dřeně, preventivní prohlídku v oblasti krku a hlavy z pohledu onkologických onemocnění. Pořadatelé nabídnou i ukázku první pomoci a ošetření drobného poranění. Poradenství v oblasti dentální hygieny a zdravého stravování bude samozřejmostí, stejně jako osvěta v pravidlech silničního provozu. Součástí bude i slalom na vozíku.



Soutěž uspořádalo muzeum k oslavám výročí města

Vlašim - Výtvarná soutěž Malujeme s muzeem je na téma 700 let města Vlašimi. Do soutěže se mohou přihlásit žáci mateřských, základních a středních škol a práce mohou nosit do Muzea Podblanicka až do 26. listopadu. Důležité je, aby soutěžící buď nakreslili, vyrobili nebo sestavili postavu či událost z historie Vlašimi.





Nemocnice pořádá Den pro zdravá prsa

Benešov - K příležitosti Měsíce pro zdravá prsa pořádá Nemocnice Rudolfa a Stefanie preventivní akci Den pro zdravá prsa, která se uskuteční ve čtvrtek 5. října od 9 do 16 hodin na Masarykově náměstí v Benešově. Benešovský doktor Roman Kříž přítomným poradí, kdy a kam na preventivní kontroly na mamologii či sonu, jaké jsou příznaky onemocnění, jaká jsou možná stádia onemocnění, jaké jsou způsoby léčby a co se vlastně děje s pacientkou, které je onemocnění diagnostikováno. Dámy ze sdružení pacientek Mamma HELP naopak ukáží, jak postupovat při samovyšetření prsu.



Podzimní výstava představí tvorbu Jana Dvořáka

Vlašim - Obrazy Jana Dvořáka budou k vidění v zámku ve Vlašimi od 5. do 28. října. Slavností zahájení výstavy započne právě 5. října od 17 hodin v prostorách vlašimského zámku. Osobnost malíře a pedagoga Jana Dvořáka není vlašimským občanům neznámá. Na zdejší základní umělecké škole vedl výtvarný obor třicet pět let. Za tu dobu vychoval mnoho žáků a studentů. Soubor obrazů, který autor představí, není rekapitulací, ale pečlivě vybranou částí archivu z posledních let. Malíř vybral tradiční krajinářskou tvorbu z míst citově mu nejbližších, obrazy z cest, městské veduty i klasická zátiší.