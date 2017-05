KRÁTCE: Železniční den si užijí i ve Vlašimi

Benešovsko - Přinášíme vám přehled krátkých zpráv z regionu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Železniční den prožijí nejen v Benešově, ale i ve Vlašimi

Benešovsko – Jízdou vlaky, které do pohybu uvádějí spalovací a elektrické motory nebo parní stroj, mohou zájemci o dopravu na kolejích oslavit Středočeský železniční den. Na Benešovsku se koná už v sobotu 27. května na nádražích v Benešově a Vlašimi. V Benešově si zájemci od 10 hodin prohlédnout modelové kolejiště, císařský salónek nebo se budou moci svézt po vlečkách. U železniční výtopny svou techniku ukáže HZS Benešov. Ve Vlašimi si návštěvníci nádraží prohlédnou výstavu věnovanou zrušené lokální trati z Trhového Štěpánova do Dolních Kralovic nebo od 12.30 nakouknou do parní lokomotivy „Ušaté“ či stroje řady 844.

Vojenské technické muzeum zahajuje svou další sezonu

Lešany – Vstup zdarma, zajímavé exponáty a interesantní program. Takové je každé zahájení návštěvnické sezony ve Vojenském technickém muzeu Lešany. To, už dvaadvacáté, přijde v sobotu 27. května. Brány muzea se otevřou v 9.30, program pak začne o hodinu později v aréně. Část návštěvníků přiveze do muzea parní vlak, který z Prahy Braníka odjíždí v 9 hodin a do Krhanic přijede před čtvrt na jedenáct.