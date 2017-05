KRÁTCE: Zavzpomínají na sira Wintona

Ratměřice/Divišov - Rybník Jordánek, o který se staré obec Ratměřice, získal novou tvář i funkci. Díky tomu budou moct zájemci vodní plochu využít v létě ke koupání. Naopak v Divišově mají obnovu přírodní nádrže zatím jen v plánu. Do dvou let by ale vedení městyse chtělo nabídnout občanům nové možnosti koupání.