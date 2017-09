KRÁTCE: Zadýcháváním se budou zabývat v nemocnici zdarma

Praha – Fantastický počin se povedl druholigovým fotbalistům FC Sellier&Bellot Vlašim, když vyhráli po penaltovém rozstřelu na hřišti ligových Bohemians 1905 a postoupili tak do osmifinále. „Euforii máme velkou, pro Vlašim je to velký úspěch, protože ještě v osmifinále nebyla, jsme unavení a strašně šťastní,“ popsal radost Vlašimi její kapitán Jakub Štochl a dodal: "Přeji si nejlépe doma ligové mužstvo z popředí tabulky, nebojíme se nikoho. Pro fanoušky by to bylo super.“