KRÁTCE: Za pojistku zaplatí tři stovky

Benešovsko - Přinášíme vám další krátké zprávy z Benešovska.

Za pojistku zaplatí tři stovky

Benešov – Pojistku v podobě práva pokládky a údržby kanalizačních a vodovodních přípojek schválili prostřednictvím zřízení služebnosti inženýrské sítě, podle starší a obecně pochopitelnější terminologie věcného břemena, benešovští radní. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě se vztahuje na celkem šest pozemků v ulici U pivovaru, ve vlastnictví města a dalších tří pozemků ve vlastnictví pražské společnosti SQH. Ta je díky tomu oprávněná vybudovat inženýrské sítě dlouhé 123 metrů. Za tuhle možnost zaplatí městu 300 korun za běžný metr, tedy celkově téměř 37 tisíc korun.





Nájemník dostal výpověď z bytu

Benešov – Výpověď z nájmu bytu v pátém patře bytového domu v ulici Jiřího Horáka potvrdila při své neveřejné schůzi rada města Benešova. Rozhodnutí je podle usnesení vyvěšeném na veřejné desce v souladu s Občanským zákoníkem. Radní současně uložili pracovníkům Odboru rozvoje města a správy majetku zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci usnesení.



Město uzavře s úročnickými sportovními rybáři pacht

Benešov – Pacht na vodní nádrž u Úročnice s rozlohou téměř jeden a půl hektaru hodlá od Nového roku 2018 uzavřít město Benešov s úročnickým Rybářským spolkem. Účelem dohody je možnost sportovních rybářů chovat, chránit a také lovit ryby. Pachtýři mohou na zmiňovaném majetku města provozovat i další činnosti vyplývající z ujednání. Za to městu každoročně zaplatí 1500 korun a to až do konce roku 2022.



Středočeský kraj zaplatí za pronájem v Mariánovicích

Benešov – Pronájem celkem 1051 metrů čtverečních na celkem čtyřech pozemcích v lokalitě Mariánovice schválila ve prospěch Středočeského kraje rada města Benešova. Důvodem pronájmu, který odstartuje v dosud nestanoveném termínu, bude realizace stavby Okružní křižovatka Mariánovice – západ. Pronájem časově ohraničí zahájení a ukončení stavby. Během té doby kraj Benešovu zaplatí 20 korun za metr čtvereční a rok, celkem tedy více než 21 tisíc korun.