Krátce z Benešovska

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Divoké prase, ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Kvůli moru prasat mají myslivci lovit intenzivněji

Benešovsko – Kvůli zamezení šíření nákazy afrického moru prasat v Česku, nařídila SVS řadu mimořádných opatření. Jedním z nich je i to, že uživatelé honiteb mají intenzivně celoročně lovit divoká prasata bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví s možností pomoci zdrojů umělého osvětlení a dokonce zaměřovačů zbraní konstruovaných na principu noktovizorů. To jsou přístrojů, které zachycují i bezvýznamné množství tepelného záření, a proto ho nejčastěji při své noční práci využívají vojáci.



Základní umělecká škola je plná žáků

Benešov – Tisíc a ještě k tomu pět žáků. Takovou kapacitu má Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov a její pobočky v Týnci nad Sázavou, Bystřici, Netvořicích, Choceradech a Teplýšovicích. A shora uvedené číslo současně udává, kolik dětí nastoupilo do čtyř oborů v novém školním roce. Ten bude v pořadí už 78. Adepty profesionálního umění hudebního, tanečního, výtvarného i literárně dramatického vzdělává celkem 42 pedagogů. Ti už šestým rokem vyučují podle Školního vzdělávacího programu.





Politici rozhodli o dětech z vesnic v okolí Benešova

Benešov - Jistotu, že děti, které dosáhly předškolního věku, začnou chodit do mateřské školy, jak to nově nařizuje zákon, mají od středy 13. září rodiče žijící se svými potomky v obcích Chlístov, Struhařov, Tisem, Soběhrdy a Václavice. Ani v jednom z těchto sídel nefunguje mateřská škola, proto jejich představitelé dojednali s městem Benešovem vytvoření společného školského obvodu. A protože je k tomu zapotřebí schválení obecně závazné vyhlášky (OZV), a to může udělat jen nejvyšší orgán města, zastupitelstvo, jednalo se o tom i při jeho středeční schůzi v KD Karlov. Schválení OZV prošlo bez problémů a děti ze zmiňovaných obcí mohou docházet do mateřinky U kohouta Sedmipírka v Dukelské ulici a také do nyní ještě nedostavěné MŠ Úsměv, na benešovském sídlišti Spořilov.

„Další tři městské školky, Čtyřlístek v Bezručově ulici, Berušky v ulici Táborské a také MŠ Karlov, dohodu s obcemi o společném školském obvodu nemají. Proto do nich docházejí jen děti z Benešova a jeho osad,“ připomněla právnička úřadu Magda Zacharieva.

Společný školský obvod pro docházku do školy vytvořila další nově schválenou OZV s benešovskou ZŠ v Dukelské ulici také obec Čakov.