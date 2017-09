Krátce z Benešovska

Benešovsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Ilustrační fotoFoto: Richard Kutěj

Noclehárna pro bezdomovce začne sloužit celoročně

Benešov – Původně to bylo zařízení, které mělo zamezit tragédii, která se odehrála v Benešově v roce 2012. Tehdy umrzl u nádraží muž bez domova. Proto město zřídilo v někdejších Táborských kasárnách zimní noclehárnu. Teď radní města schválili celoroční fungování tohoto zařízení jako součást Pečovatelské služby okresu Benešov.





Ředitelka mateřinky Berušky vzejde z výběrového řízení

Benešov – Novou ředitelku Mateřské školy Berušky v Táborské ulici, shání po ukončení práce předešlou direktorkou, zřizovatel tohoto školského zařízení, město Benešov. Nová šéfka Berušek bude muset splňovat obvyklé náležitosti spojené s touto vedoucí funkcí. Její nástup plánuj město Benešov od Nového roku 2018.



Vlastníci památek mohou načerpat další informace

Benešovsko – Také Benešovsko je místem, kde stojí řada nemovitých kulturních památek. Stačí jmenovat ty nejznámější, přístupné organizovanými prohlídkami – Konopiště, Jemniště, Český Šternberk, Vrchotova Janovice, Vlašim, Růžkovy Lhotice. Další mají ve svém držení obce a města. Některé ze jmenovaných objektů jsou státní, jiné drží soukromé osoby nebo společnosti. Pro všechny vydal na konci velkých prázdnin Středočeské kraj elektronicky příručku, díky níž získají informace o pomoci při jednáních s úředníky zabývajícími se státní památkovou péčí.





Žalovat se nemá, ale hlásit to úřadům se prý musí

Benešov – Snad každý už zažil, že někdo ze sousedství až přespříliš hlučí, nebo obtěžuje okolí svou nepořádností. Jak na takové lidi popisuje web města Benešova. Ten například připomíná, že oznámení o přestupku může kdokoliv podat policistům nebo strážníkům. Tyto orgány jsou ze zákona povinny oznámení přijmout a zabývat se jím.



Dožínky se po roce vracejí do Vranova

Vranov - Po roce se do Vranova vrací tradiční oslava sklizně obilí – dožínky. V pořadí už sedmé „novodobé“ oslavy dobré úrody se konají také ve spolupráci s obcí Přestavlky u Čerčan a tamní zemědělskou společností Agro, v níž pracovní příležitost nachází zejména místní obyvatelé. Sláva začne v sobotu 16. září na obvyklém místě, v centru Vranova, v tamním kostele sv. Václava. Ve 14 hodin se tam uskuteční mše svatá, při níž nebude chybět ani poděkování za letošní úrodu a svěcení dožínkového věnce. Ten pak ženy v krojích z přestavlckého spolku baráčníků odnesou v čele průvodu a za doprovodu místního dechového orchestru Vranovanky, na dětské hřiště. Ukázkou tance Česká beseda se tam prezentují děti z Chocerad, Hvězdonic a blízkého okolí. Další bohatý program pak začne ukázkou práce včelaře.



Podzimní slavnost se koná v ústavu v Odlochovicích

Odlochovice - Areál Integrovaného centra sociálních služeb Odlochovice se o víkendu otevře široké veřejnosti. Podzimní slavnost, která již tradičně láká návštěvníky na začátku podzimu do zámeckého areálu v Odlochovicích, se koná v sobotu 16. září od 12 hodin. Zájemci si dozajista užijí soutěž v pojídání ovocných knedlíků, která začne ve 13 hodin. Naopak od 14 hodin bude připravena soutěž o nejlepší ovocný výrobek, které se budou moci zúčastnit amatérští kuchaři i kuchařky se svými pochutinami jak z ovoce, tak i ze zeleniny. Pro děti bude k dispozici výtvarná dílnička. Odlochovičtí klienti také představí své vlastní rukodělné výrobky, které budou nabízet společně s regionálními stánkaři. V neposlední řadě se mohou přítomní pokochat ukázkou tradičních řemesel či si vyslechnout vystoupení kapely ToDáš.



Malíři se líbí Posázaví

Týnec nad Sázavou - Hold krajině vzdává akademický malíř, grafik a ilustrátor, Karel Pokorný při výstavě svých obrazů v týneckém muzeu v areálu středověkého hradu. Obrazy z Posázaví si mohou zájemci prohlédnout až do konce září a to od čtvrtka do neděle vždy od 10 do 17 hodin. Umělec s vysokoškolským vzděláním v Týnci dosud nevystavoval. Posázaví, zejména to mezi Chocerady a Čerčany se mu ale velice líbí a to se také odráží v jeho tvorbě. U hradu výtvarník představuje svou tvorbu od roku 1975, své poslední, v kolekci zařazené obrazy namaloval dokonce letos a všechny obrazy zachycují krajinu Posázaví.





Vysoko nad řekou Sázavou zazní varhany

Lštění - Sopranistka Gabriela Eibenová a varhaník Adam Viktora vystoupí v sobotu 16. září v kostele sv. Klimenta na Hradišti, místě vysoko nad řekou Sázavou ve Lštění, při hodinovém koncertu. Začne v 17 hodin a koná se jako součást Českého varhanního festivalu.



Chovatelé se pochlubí při výstavě

Načeradec - Výstava drůbeže, králíků, holubů a exotů bude připravena pro všechny nadšenci i chovatele v Chovatelském areálu v ulici Na Pěšince v Načeradci. Zájemci mohou na expozici domácí zvěře přijít v sobotu 16. září od 13 hodin nebo v neděli 17. září od 8 hodin.



Benešovská hasičská liga spěje k závěru

Všechlapy - Do finále míří už šestý ročník soutěže dobrovolných požárníků, Benešovská hasičská liga. Po prezentaci účastníků začnou klání požárních týmů hodinu před polednem. Všechlapské kolo Benešovské hasičské ligy bude současně také desátým ročníkem Memoriálu Vladimíra Škvora. Družstva budou soutěžit v požárním útoku a jejich kolbiště bude na přírodním trávníku všechlapského hřiště. Závěrečné kolo dlouhodobé soutěže se uskuteční 28. října ve Zdislavicích. V letošní hasičské lize si zatím nejlépe vedou požárníci z Radětic za nimiž mírně zaostává Špona Chářovice a SDH Dalovy.



Dýchat se naučí u Roškotů

Vlašim - Dvouhodinový seminář s názvem Svobodně dýchat se zájemci mohou zúčastnit v pondělí 18. září od 18 hodin ve Spolkovém domě Sourozenců Roškotových na Palackého náměstí. Cvičení respektuje fyzické možnosti každého účastníka vlašimského semináře.



Bluesman připomene Jimiho Hendrixe

Štiřín - Linwood Lee Taylor Trio, skupina, jíž tvoří americký kytarista a zpěvák Linwood Taylor, slovenský baskytarista Rasťo Uhrík a český bubeník Tomáš Hobzek, zahraje své blues v úterý 19. září od půl osmé večer na zámku ve Štiříně nedaleko Týnce nad Sázavou.