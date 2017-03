KRÁTCE: Výstava nabídne velikonoční doplňky

Přečtěte si přehled krátkých zpráv z Benešovska!

Na apríla si zájemci zaběhají

Vlašim – Další benefiční akce pro vlašimskou paraZOO je připravená na dnešní den. Aprílový běh začne v Jinošovském údolí od jedné hodiny odpoledne, kdy se mohou registrovat první nedočkaví běžci. Délka tratě je 2,2 kilometrů a příchozí se mohou těšit také na bohatý doprovodný program jako je malování na obličej, ukázka výcviku psů, fitness lekce či lekce Nordic Walking. Organizátoři akce také zaručují, že zúčastnění budou spravedlivě rozdělení do několika běžeckých kategorií.

Velikonoční doplňky nakoupí nadšenci během výstavy

Chotýšany – Velikonoční výstava odtajní výrobky umělkyně Ivany Syslové. Zájemci mají proto dnes příležitost přijít na otevření prodejní expozice od 10 do 17 hodin na adresu Chotýšany 123. Výstava potrvá až do 15. dubna a příchozí si budou moci nakoupit keramiku, velikonoční dekorace nebo jen tak něco pro radost.

Akce potěší především dámy

Týnec nad Sázavou – Aprílová travesti show, která je připravená dnes od 20 hodin v týneckém Společenském centru, potěší především dámy. I přesto také páni, kteří mají smysl pro nadsázku a humor, jsou vřele vítaní.

Děti během hry seznámí s nebojácným hrdinou

Týnec nad Sázavou – Divadelní představení Nebojsa potěší děti nepřeberného věku. Zítra od 16 hodin navštíví sál Společenského centra v Týnci nad Sázavou Bářino toulavé divadlo, aby odehrálo tento lidový příběh o statečnosti.

Včelí dům dnes opět otevřou

Hulice – Včelí dům opět přivítá návštěvníky. Dnes totiž milovníkům včel v Hulicích začíná nová sezóna. Pro zájemce bude Včelí dům otevřený každý den, kromě pondělí, od 10 do 16 hodin. O víkendech do 17 hodin.

Pejsky potěší procházkou

Maršovice – Procházka v okolí útulku v Maršovicích potěší nejen opuštěné pejsky, ale dozajista i zájemce, kteří se rozhodnou věnovat svůj čas čtyřnohým mazlíčkům. Dnes od 13 do 17 hodin mohou do útulku přijít ti, kteří se s pejsky chtějí projít. Pracovníci v útulku také stále přijímají pro psíky pochutiny, granule i konzervy.

Prodanou nevěstu velebí na zámku

Růžkovy Lhotice - K připomenutí prvního uvedení známé, české opery Prodaná nevěsta připravil zámek Růžkovy Lhotice drobnou výstavu. Výstava o opeře připomíná především 150 let od vzniku této světoznámé hudební inscenace a prvního uvedení na divadelních prknech. Expozice je přístupná veřejnosti od dnešního dne, stejně jako celý areál zámku, který prvním dubnovým dnem přivítá novou sezónu. Zámek i výstavu mohou zájemci navštívit vždy od úterý do neděle, a to mezi 9 až 16 hodinou. Pozor, od 12 do 13 hodin mají ale zaměstnanci zámku polední pauzu.

Děti přespaly ve Vodním domě

Hulice - Vybrané děti si včerejší večer mohly užít bez rodičů. Ve Vodním domě v Hulicích totiž včera od 19 hodin přespávali ti nejmenší, kteří uspěli v dlouhodobé soutěži o netopýrech. Během večera si zároveň také mohly děti užít předčítaní z knihy, zábavné aktivity či výtvarné tvoření. Společné nocování ukončí pracovnice Vodního domu dnes ráno před osmou hodinou, kdy si děti vyzvednou rodiče a odvezou je zpět domů. Nocování v knihovnách, školách či jiných zařízeních je každoročně připravené na počátek dubna v rámci akce Noc s Andersenem.