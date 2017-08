KRÁTCE: Víkend bude patřit hlavně středověké bitvě

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

Princezna bude všem lhát a děti si vezmou ponaučení

Týnec nad Sázavou – Divadelní představení nazvané Ulhaná princezna se odehraje tuto sobotu 19. srpna od 17 hodin ve venkovním areále hradu Týnec. Při dešti se ale představení přesune do galerie muzea. Pohádku představí divadlo ŠUS. Vstupné na tuto hru je dobrovolné, pro návštěvníky je však připraveno občerstvení.

Turistickým výstupem udělají něco pro své zdraví

Neveklov – Pochod na Neštětickou horu se uskuteční v sobotu 19. srpna od 14 hodin. Sraz bude na neveklovském náměstí, odkud výprava půjde asi 5 kilometrů k Neštěticům, kde začne výšlap až k rozhledně. Tam je pro turisty připraven i program, a to komentovaná výstava Neštětická hora v proměnách času s Michaelem Sejkem.

Víkend bude patřit hlavně středověké bitvě

Brdečný – Raně středověká bitva Rogar – Pojídači mrtvých se koná v sobotu od 12 hodin. Návštěvníci uvidí samotnou bitvu, ale i tábor válečníků, dobová řemesla, turnaj v hodu oštěpem a budou si moci vyzkoušet například zbroj, či zbraně. V neděli se program bude opakovat, ale tentokrát již od 11 hodin.

Na historické slavnosti si občané užijí i jarmark

Netvořice – Jarmark v prvorepublikovém stylu v neděli 20. srpna od 9 hodin nabídne zájemcům na dvorcích mezi kostelem a hřbitovem například řemeslné stánky a dílny, portrétní fotoateliér, výstavu autoveteránů, či jarmareční tombolu.

Festival pro nejmenší zaujme také i maminky

Sázava – Dětský festival pro nejmenší nazvaný BabyFest započne v neděli 20. srpna od 10 hodin. Na akci si na své přijdou děti, pro které bude připraven skákací hrad, BabyKadeřnictví, tančírna, venkovní herna i soutěže a tvořivé dílny. Pro maminky pak bude na místě BabyKavárna, BabyMarket, na kterém budou k dispozici hlavně věci pro děti, semináře o cvičení miminek, o vaničkování, masážích dětí, o šátkování a další.

V pohádce se bude sladce zpívat i hlasitě křičet

Benešov – Divadelní pohádka Zazpívejme notu pro křiklouna Otu se odehraje již tuto neděli, 20. srpna, a to v rámci Benešovského posvícení od 10.45, kdy návštěvníkům na Masarykově náměstí tuto pohádku zahraje a zazpívá Divadlo Kůzle. Pokud by však do tohoto dětského divadelního představení přišlo nepříznivé počasí, celá dětská akce bude přesunuta do vnitřních prostorů Kulturního domu Karlov.