KRÁTCE: Ve Zruči zahraje Keks, huť se vrátí do renesance

Benešovsko - Přečtěte si pozvánky na společenské události v regionu!

Štěpán Kojan. Foto: Deník/Jiří Macek

V huti se vrací do renesanční doby

Sázava - Renesanční sklářskou techniku založenou na drobné hutní plastice představuje od pondělí 24. července při kurzu v sázavské Huti František sklářský mistr Martin Štefánek. Ten při workshopu naučí studenty tvarování skla pomocí různých nástrojů. Mezi nimi nebude chybět ani tvarování a spojování skla za tepla. Kromě toho se studenti seznámí s procesem výroby hutního kalíšku a s celkovou koordinací týmu včetně správného načasování při finálním dokončení práce. Cílem kurzu je motivace studentů k další tvůrčí práci a rozvoj vlastních schopností.

Zábavu si užijí na malé farmě

Benešov - Druhým dnem pokračuje v úterý 25. července příměstský tábor organizovaný Mateřským centrem Hvězdička. To sice sídlí v Benešově, ale tábor nese podtitulek – mezi zvířátky. A ty účastníci akce nenajdou přímo ve městě, nýbrž na venkově. Organizátoři a s nimi samozřejmě také děti, kvůli tomuto setkání odjíždějí každý den a to až do pátku linkovým autobusem do nedalekých Teplýšovic. Právě na tamní malé rodinné farmě se účastníci příměstského tábora setkají s řadou domácích zvířat. Po dni prožitém na čerstvém vzduchu se děti vrátí zpátky do Benešova.

Keks hraje ve Zručském dvoře

Zruč nad Sázavou – Už v půl osmé večer se v sobotu 29. července otevře návštěvníkům dalšího vystoupení benešovské kapely Keks vstup do Zručského dvora ve městě nad řekou Sázavou. Kapela svým příznivcům začne hrát ve 21 hodin.

V kostele na Chvojně zazní černošské chrámové písně

Chvojen – Jak zní černošské chrámové písně v katolickém středoevropském kostele, se už v neděli dozví ti, kteří v 15 hodin dorazí do chvojenského kostela sv. Jakuba a Filipa. Své umění tam představí pražský gospelový soubor Joyful. V kostele ale vystoupí pouze v případě nepříznivého počasí. Zpěv je totiž naplánovaný na prostranství před kostelem. Nedělní koncert připravují Přátelé Chvojna.

Světec z Assisi inspiroval k poetické divadelní hře

Lštění – Poetické divadelní představení s názvem Píseň o Františkovi z Assisi inspirované jeho životem chystá na nedělní odpoledne obec Lštění. V kostele sv. Klimenta na Hradišti známého především z vánočních koncertů začne děj fascinujícího života známého světce v 16 hodin.

„Diváci budou svědci posledních Františkových dní a společně projdou důležitými etapami jeho života,“ informoval za pořadatele Antonín Králík s tím, že nebylo záměrem autorů představení vytvořit pouhý životopis sv. Františka. „Co jsou strohá fakta proti poezii života, života tak plného a čistého?“ táže se další z organizátorů, starosta obce Miroslav Klenovec.

V kostele sv. Klimenta na Hradišti budou účinkovat František Kreuzmann, Alfred Strejček, Hana Benešová, Josef Krček a soubor Chairé. Scénář napsal František Kreuzmann a režie se ujal Jaromír Staněk. Vzhledem k malé kapacitě kostela by si zájemci měli místa raději předem zamluvit na Obecním úřadě Lštění.

Úřad zveřejnil přehled práce

Benešov – Přehledy úkonů, které zvládli za loňský rok jeho pracovníci, zveřejnil MěÚ Benešov. Vydali 4236 cestovních pasů, 7863 občanských průkazů a také skartovali 7691 občanek.

Týnecký střep bude tentokrát jiný, slavnost potrvá tři dny

Týnec nad Sázavou – Od pátku do neděle se tentokrát uskuteční městské slavnosti s názvem Týnecký střep. Program začne už první srpnový pátek v pět odpoledne v Rockovém parku na prostranství před týneckou radnicí. V rockování se tam bude pokračovat i v sobotu odpoledne. Do oslav se zapojí kromě hradního areálu také vodácký kemp v Náklí. Návštěvníkům tam bude k dispozici také staronový druh přepravy z jedné části města do druhé, říční přívoz. V bohatém programu si na své přijdou děti i dospělí. Přichystána jsou už nyní i divadelní představení, žongléři, sokolník, poníci, kolotoč, dobová hudba i tržiště. Vstupné je zdarma.

Peníze můžete věnovat na cokoliv, třeba na nový zvon

Konopiště – Čtvrt miliónu korun by měl stát hudební nástroj, který má oživit kapli sv. Huberta na Konopišti. Jenže peníze na nový zvon správce památky nemá a tak se o naději na lepší zítřky postarali zorganizováním sbírky Pražští zvoníci svatovítští. Předseda spolku Tomáš Stařecký o novém zvonu hovořil už při nedávné připomínce 300 let narození Marie Terezie, kdy Konopištěm zněl zvon zapůjčený. Ten ryze konopišťský, by se mohl rozezvučet znovu kvůli Marii Terezii, ale tentokrát kvůli výročí jejího skonu. To připadá na 29. listopadu. Veřejnou sbírku vyhlásil magistrát hlavního města. Původní konopišťský zvon zrekvírovali nacisté.