KRÁTCE: V Pravoníně hořel seník

Benešovsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

V Pravoníně hořel seník

Pravonín – Objekt seníku stojící v bezprostřední blízkosti kravína zachvátily ve čtvrtek 31. srpna kolem půl sedmé ráno plameny. Na místo spěchali kromě místních hasičských jednotek také požárníci z HZS Vlašim. Příčiny požáru zjišťuje vyšetřovatel hasičů.

Louňovice si neoddechnou

Louňovice pod Blaníkem – Prodloužení částečné uzavírky silnice č. II/125 v Louňovicích pod Blaníkem bude až do 20. září do 18 hodin. Prodloužení částečné uzavírky je z důvodu provádění stavebních prací opravy přilehlého chodníku v tomto prodlouženém termínu, a tak si místní obyvatelé od uzavírky zatím neoddechnou.

Ve Štěpánově končí úprava

Trhový Štěpánov – Úprava provozu kvůli železničnímu přejezdu, konkrétně vystavení značek Stůj dej přednost v jízdě a Změna místní úpravy s textem Pozor! Zabezpečovací zařízení není v činnosti konečně končí, a to 2. září. Přejezd tak bude znovu opraven a plně k dispozici vozidlům na silnici č.II/127.

Doprava zpozdí školáky

Domašín – Přechodná úprava provozu na silnici č.II/112 v obci Domašín se uskuteční v pondělí 11. září od 7 hodin až do 20 hodin, a tak je pravděpodobné, že zpozdí i školáky cestující z Benešova do Vlašimi. Úprava bude umístěna z důvodu opravy povrchu vozovky.

Benešov myslí také na děti

Benešov – Loučení s létem bývá těžké, žádné dítě se nechce vrátit z prázdnin do školního režimu a může to pro děti být až velice nepříjemné. Město Benešov se snaží zpříjemnit konec léta tím, že na první týden školy v Benešově připravil zábavné akce, které by měly nepříjemný přechod alespoň zmírnit. Od 30. srpna do 10. září si děti mohou užít rozmanitou pouť na parkovišti Pod Brankou a prvňáčci dokonce dostanou jednu volnou vstupenku na velkou klouzačku, v sobotu 2. září od 21 hodin nad Kulturním domem Karlov zazáří krásný ohňostroj. Další sobotu, 9. září si pak děti mohou projít zábavnou stezku S medem za medvědem, která je provede Benešovem a v Konopišti poté bude pokračovat zábavným programem a tvořivými dílnami.

Na Konopišti zaburácí motorky Harley-Davidson

Konopiště – Akce nazvaná Konopiště Ride 2017 předvede jednak krásu historie a kouzlo architektury Konopišťského zámku, ale hlavně legendární a technicky dokonalé motorky Harley-Davidson. Tato poměrně neobvyklá kombinace bude možná k vidění na zámku Konopiště v sobotu 2. září od 14 hodin a bude se vztahovat zejména k příležitosti blížícího se 115. výročí založení Harley-Davidson Motor Company.

Ochotníci na festivalu představí své talenty

Týnec nad Sázavou – Ochotnický divadelní festival se uskuteční již tuto sobotu, 2. září od 14 hodin v hradě Týnec a každý si tam přijde na své. Kromě pohádek si návštěvníci budou moci užít i skupinu historického šermu Equites, kouzelníka Paula Merilda a další doprovodný program v podobě skákacího hradu, večerní prohlídky věže, zatloukání hřebíků, modelování, hry zručnosti nebo například převlékárnu, lukostřelbu a dětský koutek.

Melouny ukončí poslední dny před školním rokem

Vlašim – Melounové slavnosti a s nimi samozřejmě také samotné melouny si zájemci budou moci vychutnat již tuto neděli, 3. září od 14 hodin. Tato zábavná akce pro děti se koná na zahradě Spolkového domu Vlašim a děti se mohou těšit na sportovní stanoviště inspirované melouny, ozdobné vykrajování melounů, kapelu Náhodná setkání, nebo například tvořivou dílnu na melounové téma. Pro vítěze soutěží bude připraven melounový drink zdarma.

Vzpomínky na Svěrákovo dětství představí v Benešově

Benešov – Nový český film Po strništi bos z osvědčené svěrákovské dílny se odehraje tuto neděli v kině Benešov od 19.30. Film čerpá ze vzpomínek na dětství Zdeňka Svěráka, které prožil za války na venkově. Přirovnat, nebo alespoň film zařadit do stejné kategorie by se mohl k filmům Obecná škola, Kolja nebo například Vratné lahve. Znovu se totiž jedná o rodinu, která vypráví příběh hlavního hrdiny na pozadí historických událostí.

Pivovarské slavnosti ocení i ti, co pivo tolik nemusí

Benešov – Již dvacáté šesté Pivovarské slavnosti se konají v sobotu 9. září od 12 hodin v benešovském Pivovaru Ferdinand. Návštěvníci budou moci nejen ochutnat všechny místní druhy piva včetně speciálů, ale například i limonádu Ferdinand, chutné dobroty připravované na pivě, prohlídku pivovaru a k tomu všemu si poslechnout hudbu od celkem osmi kapel na dvou pódiích. Na místě také zájemce budou čekat soutěže s pivovarskou tématikou a také si každý bude moci otestovat své pivní znalosti.

Při otevírání tělocvičny představí také učebny

Čerčany – Slavnostní otevření nové tělocvičny a tříd Základní školy Čerčany plánuje její zřizovatel, obec Čerčany, na první školní den, tedy pondělí 4. září. Začne po skončení letošního školního prologu, přesně ve 13.00 hodin, v areálu školy v Sokolské ulici číslo popisné 180. Po proslovech si přítomní pozvaní hosté i veřejnost prohlédnou školu a z informační panely a dozví se i zajímavé věci z její historie a její modernizace. Náklady na stavbu tělocvičny dosáhly 71 milionů, 54 milionů korun z toho činila dotace MF.