KRÁTCE: V pátek 13. zůstanou bez proudu

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z Benešovska.

Lodžie v paneláku opraví vítěz výběrového řízení

Benešov – Opravu lodžií v bytovém panelovém domě v ulici Marie Kudeříkové, zakázku města ve výši půl milionu korun bez DPH, získá vítěz výběrového řízení. To vyhlásilo město a jeho uzávěrku stanovilo na zítřek. Projekt, který kromě výměny okapního profilu a zhotovení nové nášlapné vrstvy lodžie zhotovené z lamel zakotvených do roštu z kompozitních profilů, zahrnuje také částečnou opravu omítek.



Volit půjdou ve 23 okrscích

Benešov – V celkem 23 okrscích budou už v pátek 20. a sobotu 21. října volit obyvatelé Benešova nové poslance Parlamentu ČR.



Pomáhají školám s kroužky

Benešov – Pomoc benešovským základním školám Karlov, Dukelská a Jiráskova s vedením florbalových kroužků odstartoval Sportovní klub Florbal Benešov v rámci projektu Florbal do základních škol. V rámci něj se uskutečnil v Benešově, florbalový seminář. Jeho účastníky byli trenéři a učitelé základních a středních škol z celého okresu Benešov.



V pátek 13. zůstanou bez proudu

Benešov – Na deset hodin bez elektřiny by se měli připravit obyvatelé ulice Ke stadionu. Energetici jim proud odpojí v pátek 13. října. Přerušení dodávky elektřiny její dodavatel naplánoval v souvislosti s údržbou distribuční sítě. Proud nepůjde v uvedené ulici od 7 do 17 hodin.