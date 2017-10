KRÁTCE: V knihovně budou vyrábět

Benešovsko - Přinášíme vám přehled krátkých zpráv.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Roman Nešetřil

Dámy z Aniane se představí divákům

Vlašim/Benešov - Hru o dvou rozdílných sestrách Marii a Ester, žijících za zdmi rodinného domu si diváci užijí v pondělí 9. října od 19.30 v Kulturním domě Blaník ve Vlašimi. Daniela Kolářová a Dana Syslová si zahrají sestry, které mají jen samy sebe a své vzpomínky, které se tak málo protínají. A čas se tak vleče. Zatímco Marie si přinesla do rodného domu nekončící proud svých příběhů ze všech pařížských lokálů, Ester si žila svůj poklidný život venkovské učitelky. Další divadelní hru mohou zájemci zhlédnout také v úterý 10. října v Benešově. Rokenrol pro Bejbyho uvede Komorní studio Áčko.



Dvě přednášky poučí zájemce tento týden

Vlašim – Hned dvě přednášky si mohou užít zájemci tento týden ve Vlašimi. První v pořadí se jmenuje Sázavský klášter ve světle archeologie a o informace se se zúčastněnými podělí Soňa Hendrychová. Akce začne v úterý 10. října od 17 hodin v prostorách vlašimského zámku. Naopak další přednáška s doktorkou Lesovou se bude týkat samoty a osamění. Při setkání, které se bude konat ve čtvrtek 12. října od 15.30 ve vlašimské besídce u kostela sv. Jiljí, se budou přítomní věnovat nejen samotě a osamění, ale i problémům s přijetím reality.



Pohádka o kohoutkovi a slepičce rozveselí nejmenší

Benešov – Krátkou pohádku O kohoutkovi a slepičce mohou děti zhlédnout ve středu 11. října od 17 hodin v aule benešovského gymnázia.





V knihovně budou vyrábět

Votice – Knihovnické dílničky na téma Zima začnou ve středu 11. října od 16 hodin v prvním patře votické knihovně.



Nakupovat budou zejména rodiče malých dětí

Bystřice – Vzhledem k tomu, že děti, jak známo, rostou jako z vody, oblečení, které jim pořídí rodiče, jim začne být zakrátko malé. A právě pro ty, kteří by se ho rádi smysluplně a alespoň za část pořizovací ceny zbavili, je určený podzimní bazárek Mateřského centra Kulíšek. Koná se od čtvrtka 12. do soboty 14. října v sídle MC na bystřickém Ješutově náměstí.



Známá okresní kapela Keks navštíví někdejší továrnu

Týnec nad Sázavou – Někdejší manufakturu na týneckou kameninu, která je nyní Společenským centrem v Týnci nad Sázavou, navštíví kapela Keks. Koncert známé benešovské pop rockové kapely si budou moci zájemci užít v sobotu 14. října od 21 hodin.



Podblanický hudební podzim rozezní benešovský kostel

Benešov – Další koncert v rámci festivalu Podblanický hudební podzim se chystá na sobotu 14. října od 17 hodin v kostele sv. Mikuláše v Benešově. Na akci vystoupí Pěvecký sbor benešovských učitelek a Sukův komorní sbor a L’asenzio Praha. Chybět nebude ani herec Jan Čenský, který událost provede slovem. V sobotu 21. října tradiční festival zavede příznivce do Louňovic pod Blaníkem. Před koncertem bude připraven i pietní akt u pomníku Jana Dismase Zelenky, který začne v 18.30.