KRÁTCE: V infocentru vystaví kraslice

Přinášíme vám přehled krátkých zpráv.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Sláma

Výstava představí soutěžní výtvory

Benešov - Soutěžní výtvarná díla na téma (ne)Bezpečí má své jméno, podobu i barvu mohou zájemci shlédnout v Domově dětí a mládeže v Benešově. Celý měsíc měli žáčci mateřských a základních škol i studenti středních škol možnost, vytvořit a zaslat libovolné dílo na téma bezpečí, nebezpečí. Všechny příspěvky, které do soutěže mladí výtvarníci zaslali, jsou aktuálně k vidění ve výstavní síni DDM Benešov až do 21. dubna. Během pondělního dne se na výstavu přišli podívat třeba děti z benešovské, mateřské školky, kteří do soutěže také přispěly.

Kraslice vystaví v infocentru města

Neveklov - Velikonoční výstava potěší od dnešního dne nejednoho milovníka českých svátků. V neveklovském Informačním centru je možné shlédnout nepřeberné, a především různorodé kraslice, které namaloval spolek Nevenia nebo také výrobky od členů kurzu paličkování. Na jarní, tématickou expozici se mohou zájemci přijít podívat až do 24. dubna. Infocentrum v Neveklově je veřejnosti přístupné každý všední den od 7.45 hodin. O víkendech není možné na výstavu dorazit, naopak v sobotu bude možné navštívit Jarní bazárek v neveklovském sokolovně.

Kino nepromítá, následně uvede film o muzikantech

Benešov/Vlašim – Benešovské ani vlašimské kino dnes nepromítá. Zítra se ale zájemci mohou těšit v obou kinech na uvedení filmu Muzzikanti. Snímek z československopolského prostředí začne v půl osmý večer a diváci během promítání uslyší i mnoho známých písní.

Přednáška seznámí s ruským pohořím dělící Evropu od Asie

Benešov – Přednáškou, která je nazvaná Toulky jižním Uralem, zájemce provede Libor Drahoňovský zítra od 18 hodin ve studovně benešovské knihovny. Při setkání zájemce seznámí s více než dva tisíce kilometrů dlouhým pohořím, který tvoří hranici mezi evropskou a asijskou částí Ruska i s městy v blízkosti Uralu.

Ratměřické děti si užijí mobilní, dopravní hřiště

Ratměřice – Pro ratměřické děti domluvila obec výjimečnou příležitost. Dnes od dvou hodin budou mít děti z mateřské a základní školy možnost navštívit dopravní hřiště v areálu 1. zemědělské společnosti. Nejdříve si užijí na hřišti nejmenší z mateřinky, následně od tří hodin žáci ze školy. Na dopravním hřišti využijí děti elektrická autíčka či čtyřkolky, při šoférování budou rozpoznávat dopravní značky. Během cesty malé řidiče budou upozorňovat na přednost semafory i přechody pro chodce.