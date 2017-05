KRÁTCE: V Husově ulici bude zábor silnice

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Složité projíždění Husovy ulice přiživí zábor silnice

Benešov – Naštěstí pouze na dva dny, v pondělí 5. a úterý 6. června, vznikne v benešovské Husově ulici dopravní omezení, které neprospěje tamnímu provozu. Důvodem přechodné úpravy provozu je umístění stavební mechanizace a vytvoření bezpečnostního prostoru pro zajištění stavebních prací při rekonstrukci jednoho z obytných domů. Vyblokovaný prostor pro stavbu bude 20 metrů dlouhý a motoristům na silnici zůstane pás široký jen 275 centimetrů. Husova ulice s extrémně zvlněnou žulovou dlažbou a automobily stojícími u jedné strany vozovky je mezi motoristy známá jako místo, kde musí jezdit zvlášť opatrně.

V Křečovicích otevřeli opravenou silnici

Křečovice – Šest milionů korun stála Středočeský kraj generální oprava silnice procházející Křečovicemi od Neveklova k Sedlčanům. Důvodem opravy byla pokládka kanalizace do tělesa silnice. Motoristé po nové vozovce začali jezdit v pátek 26. května.

Ve Vrchotových Janovice se park změní v pohádkový les

Vrchotovy Janovice – Každoroční akce pro malé i větší děti nazvaná Pohádkový les se v zámeckém parku ve Vrchotových Janovicích koná i letos. Zábavu a poučení při něm najdou nejen školáci, ale také dospělí. Pohádkový les se v parku koná v sobotu 3. června od 13 hodin a jeho součástí bude představení nově zrekonstruovaného hasičského vozu.

Děti oslaví svůj den na Masarykově náměstí

Benešov – Na odpoledne plné zábavy se mohou těšit děti, které dorazí ve čtvrtek 1. června na benešovské Masarykovo náměstí. Od 15 hodin je tam čeká nejen skákací hrad, ale také živá a reprodukovaná hudba. Při oslavě dne dětí vystoupí Pavel Callta, Naty Hrychová a Dan Netušil.

V benešovském bazénu poplavou mladí i dospělí

Benešov – Premiérový sportovně společenský počin pro všechny chystá na úterý 30. května Sportovní klub Benešov žije sportem. V krytém plaveckém bazénu se konají ten den od 17 do 20 hodin plavecké závody pro širokou veřejnost. Plavce při nich organizátoři rozdělí do kategorií dle věku a výkonnosti. Děti do deseti let poplavou 50 metrů, ti, jimž je 11 až 15 let dvojnásobnou vzdálenost. Ostatní pak rovněž stovku a na závěr si vytrvalci dají kilometrovou trať.

V KD Karlov se koná podruhé burza filantropie

Benešov – Vyhlášení výsledků druhého ročníku Burzy filantropie na Benešovsku se ve středu 31. května koná od 14 hodin v KD Karlov. Při něm se představí čtyři projekty neziskových organizací, které do finále postoupily díky internetovému hlasování veřejnosti a hlasům donátorů. „Letos se sešlo mnoho kvalitních a různorodých projektů. Pro donátory nebylo snadné vybrat tři postupující projekty,“ tvrdí ředitelka GLE o.p.s. Michaela Čapková s tím, že veřejnost rozhodla o čtvrtém postupujícím, jímž se stal projekt Lék jménem kůň, který dostal 877 hlasů. Díky donátorům se do finále dostalo MC Hvězdička s projektem Zahrada pro děti v centru Benešova, s projektem Blahodárná koupel osvěží tělo i ducha hospic Dobrého Pastýře Čerčany a také společnost proFem se svým projektem BEzbranným NEseme Šanci Obstát V boji. Burza filantropie je nástroj k podpoře projektů neziskových organizací.

Radnice se ptá občanů města, jak jsou spokojeni

Benešov – Jaké potřeby a přání mají obyvatelé Benešova zjišťuje benešovská radnice v souvislosti s připravovanou aktualizací strategického plánu rozvoje města. Kromě pohlaví, věku a dosaženého vzdělání, chce dotazník vyvěšený na webu města, znát i délku života respondenta v Benešově a také to, co při tom považujete za přednosti či nedostatky. Dotazník se také táže na hodnocení největších dopravních problémů Benešova a žádá respondenty o celkové hodnocení podle školní stupnice známek od 1 do 5. Kromě tohoto dotazníku má web Benešova také další anketu zpětné vazby na to, jak obyvatelé Benešova hodnotí služby městského úřadu.