KRÁTCE: Uzavírky komplikují jízdu Benešovem

Uzavírky komplikují jízdu Benešovem

Benešov – Kvůli opravám místních komunikací je nemohou používat řidiči k jízdě motorovými vozidly. Jednou z nich je od pondělí do středy 18. října vnitroblok v Máchově ulici. O den delší uzavírka bude v Mariánovicích. Dnes začíná kvůli opravám také vyřazení z provozu místní komunikace ve vnitrobloku v ulici Jana Švermy. Uzavírka potrvá do pondělí 16. října. Provoz je od středy 4. až do pátku 20. října omezený také v ulici K. H. Borovského a to ve spojnici mezi mezi ulicemi Wolkerovou a Neumannovou. Další uzavírka začne v pondělí 9. října u garáží mezi ulicemi Čechovou a Na Spořilově. Konec prací je tam stanovený na úterý 17. října.



Ověřte si platnost řidičského průkazu

Benešovsko – Také v říjnu, končí platnost řady řidičských průkazů. Do konce roku se to na Benešovsku týká celkem 4780 řidičáků. Výměnu za nové řidičáky nejspíš nestihnou všichni. Pokud zapomnětlivý řidič vyrazí do provozu, musí počítat s tím, že mu policisté už při kontrole mohou uložit pokutu do 2000 a pokud na místě nezaplatí, pak si ve správním řízení na úřadě ještě 500 korun připlatí. Pokud řidič požádá v Benešově o výměnu řidičáku o více než tři měsíce dříve, zaplatí 50 korun. Běžná výměna průkazu je zdarma. Ale třeba v úterý 3. října byly přepážky řidičských průkazů na úřadě v Benešově od 8.50 do 12 z technických důvodů uzavřeny.



Energetici vyzývají k prořezávání

Benešovsko – Na povinnost vlastníků pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení, nebo na něž zasahuje jeho ochranné pásmo, odstraňovat nebo oklešťovat stromoví ohrožující bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy, upozorňuje ČEZ. Činí tak právě nyní, kdy nastává období vegetačního klidu. Letáky s pokyny ČEZ rozvěšuje v blízkosti pozemků.





Významným Týnečákem se stal František Ptáčník

Týnec nad Sázavou – Také letos uděluje město nad řekou Sázavou ocenění Významný občan. Novým členem prestižního klubu týneckých osobností se stal z vůle nejvyššího orgánu města jeho někdejší dlouholetý komunistický zastupitel, člen osadního výboru v Peceradech, fotbalový činovník a fanoušek motocyklů, devětašedesátiletý František Ptáčník.



Kam po základní škole napoví burza škol

Benešov – Rozhodnutí, kam směřovat po ukončení základní školy další vzdělávání, může váhajícím pomoci rozlousknout další ročník takzvané Burzy škol. Ta se uskuteční v benešovském Kulturním domě Karlov přesně v polovině předposledního měsíce roku. Při akci se středními školami na Benešovsku spolupracuje také příbramská krajská pobočka Úřadu práce ČR s kontaktním pracovištěm v Benešově a také samotné město Benešov.



Školáci si prohlédli výstavu proměn města

Benešov – Soubor fotografií ve výstavní síni benešovské polikliniky s názvem Proměnlivá tvář Benešova, si kromě dospělých prohlédli také osmáci ze Základní školy Karlov. Exkurzi s přednáškou pro mě připravilo Muzeum umění a designu. Na expozici navazuje výstava prací studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze. Jejich dílo je zatím pouze představou studentů architektury, ale naznačuje, jak by Benešov třeba už v blízké budoucnosti mohla vypadat.



Týnec jmenoval přísedící okresního soudu

Týnec nad Sázavou – Nominaci přísedících u Okresního soudu Benešov schválilo zastupitelstvo města. Nově potvrzenými přísedícími se stali občané města Týnce nad Sázavou Tomáš Jirásek, Andrea Vachtlová, František Zahálka a Zdeněk Vondrák.