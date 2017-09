KRÁTCE: Uvidí výcvik psů i zásahy hasičů

Benešovsko - Co se děje na Benešovsku?

Výcvikové středisko psovodů a služebních psů v Dobroticích.Foto: Deník / Karásek Jan

Uvidí výcvik psů i zásahy hasičů

Benešov - Den prevence oživí dnes Táborské kasárny. Program plný adrenalinových ukázek začne v sobotu 23. září od 13 hodin a při akce se představí všechny složky integrovaného záchranného systému. Návštěvníci zažijí záchranu osob z výšky, seznámí se s bojovým uměním i s výcvikem policejních psů. Budou taktéž svědky zásahu prvosledových hlídek, zdravotnické záchranné služby, jízdní policie, městské policie i ukázky vyprošťování osob z hořícího vozidla. Zájemci si budou moci prohlédnout v organizovaných skupinách Táborské kasárny.



Děti si užijí pohádkový vlak

Sázava – Pohádkovým vláčkem pojedou dnes v sobotu 23. září s rodiči ve 13.15 ze sázavského nádraží. Cíl cesty je hrad Zlenice, z výpravy se všichni vrátí kolem 17. hodiny. Před nástupem do vláčku se z dětí také stanou opravdoví průvodčí, jelikož dostanou čapku i plácačku.





Soutěžit budou v pití piva

Benešov – 12. ročník Mnichovického Oktoberfestu nabídne krom tradičních českých piv i speciály. Akce začne v sobotu 23. září ve 13 hodin na Šibeničním vrchu. Soutěžit se bude i v pití piva.



Trh bude bleší

Sázava – Druhý bleší trh v Sázavě začne v sobotu 23. září od 9.30 na hrázi u hasičárny. Zájemci, kteří chtějí nakoupit zajímavé kousky za babku, nebo prodat, co jim doma přebývá, mohou dorazit právě na sázavský trh.



Závodí s kanoí

Chocerady – Sázavský Samba Maraton je amatérský vytrvalostní závod dvojic na kanoi na maratonské trati. Vhodný je pro každého, kdo si na to troufá. Zúčastnit se mohou posádky ženské, mužské i smíšené. Sedmý ročník závodu na 42 kilometrů začne v sobotu 23. září od 7.30. Trasa povede z Kempu v Poddubí do Pikovic.



Dechovka popřeje Václavům

Týnec nad Sázavou – Kapela Týnečanka dorazí do Společenského centra v Týnci v neděli 24. září od 14 hodin, aby svým jmenovcům popřála k svátku.